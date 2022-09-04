نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة سكني مخططات الأراضي المجانية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة سكني مخططات يمكن من خلاله الاستفادة بكثير من الخدمات الإلكترونية من بينها التعرف على طريقة الحجز الإلكتروني سكني والتعرف على أجدد مخططات سكني البناء الذاتي في المملكة العربية السعودية وتعتبر المبادرة واحدة من أهم المبادرات التي قدمتها وزارة الإسكان لكي تُمكن المواطنين من الحصول على أرض سكنية مجانية أو الحصول على الدعم السكني لهذا يبادر الأفراد بالسؤال عن متى ينزل الدعم العقاري وما هي شروط الأراضي المجانية.

رابط منصة سكني مخططات

متاح من خلال مبادرة السكني الكثير من المعلومات عن شروط الأراضي المجانية للنساء وغيرها من الفئات ومُقدم أيضًا رابط منصة سكني مخططات سكنية لاختيار أحدها ويمكن الدخول إليها من خلال الخطوات التالية:

الانتقال إلى رابط منصة سكني.

ثم تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد أو بكتابة اسم المستخدم وكلمة السر في منصة سكني الإلكترونية.

بعد الدخول يتم الانتقال إلى الحلول السكنية.

اختيار الأراضي المجانية السكنية والدخول إلى المخططات المتاحة للتعرف على المناسب لك.

كيف التسجيل في سكني الأراضي المجانية

أما عن آلية التقديم على الأراضي المجانية فهي من خلال رابط المخططات فبعد الاختيار يتم النقر على خيار الحجز الآن واتباع التالي:

أولًا قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

سيتم نقلك إلى صفحة أخرى لإدخال بياناتك.

أدخل رقم الهوية الوطنية وعنوانك وكتابة عنوان البريد الإلكتروني ورقم الجوال.

إدخال كافة البيانات التي تخص العائلة والحالة المادية وقيمة الراتب الذي يحصل عليه العائل وأفراد الأسرة جميعًا.

أجب عن جميع الأسئلة المتاحة من خلال الموقع.

إرفاق كافة الأوراق الرسمية المطلوبة للتحقق من البيانات والتأكد من صحة بيانات الراتب أيضًا.

النقر على خيار التقديم من نهاية القائمة.

ستظهر لك رسالة تؤكد أن التسجيل قد تم بنجاح وستحصل على رقم الطلب.

يمكن استخدام رقم الطلب في الاستعلام عن حالة طلب الدعم السكني من خلال منصة سكني أو موقع وزارة الإسكان الإلكتروني أو عند التواصل مع الرقم المجاني الموحد لسكني لمزيد من المعلومات عن الأهلية واستحقاق دعم الأراضي المجانية خلال الفترة الحالية بعد اختيار المخططات السكنية.