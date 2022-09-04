نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبول طلب تمويل شخصي سريع من منصة سلفة 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر خدمة قبول طلب تمويل شخصي سريع أو التقديم على قروض لشراء سيارة من أهم الخدمات الإلكترونية المقدمة عن طريق الشركات والمؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية فإن كنت تريد الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب مع وجود التزامات بنكية أخرى يمكن الاطلاع على أبرز شروط قرض سريع في نفس اليوم أو بعد مرور دقائق قليلة من التأكد من أهلية المواطن للحصول على تمويل فوري نقدي سريع.

قبول طلب تمويل شخصي سريع

منصة مسار سلفة واحدة من المنصات المتميزة في تقديم حلول التمويل الشخصي السريع بدون تحويل راتب وأكدت المنصة على ضرورة التعرف على شروط قبول طلب تمويل شخصي سريع قبل إرسال الطلب عبر الإنترنت وتمثلت الشروط في التالي:

المتقدمين والمتقدمات لا بد أن يكونوا من حملة الجنسية السعودية الأصل والمنشأ.

تراوح السن ما بين 23 إلى 65 سنة فقط.

ضرورة اكتمال الأهلية من أجل قبول الطلب.

الحصول على وظيفة وأن يكون المتقدم على رأس العمل وقضاء فترة ثلاثة أشهر في القطاع الحكومي وستة أشهر في القطاع الخاص.

حصول المتقدم على راتب خمسة آلاف ريال سعودي صافي راتب شهري.

كيف أطلب التمويل من منصة سلفة؟

يستطيع العميل أن يبُادر في التسجيل في منصة سلفة للحصول على التمويل الشخصي السريع وذلك بناءً على الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع منصة سلفة.

اختيار تبويب طلب التمويل.

كتابة البيانات مثل الاسم وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الجوال وكلمة السر.

الدخول إلى الموقع والحصول على استمارة التقديم وتعبئة النموذج بكافة البيانات وخصوصًا إدخال معلومات عن القطاع الوظيفي وقيمة الراتب.

تأكد قبل إرسال الطلب من صحة البيانات التي قمت بتقديمها إلى الموقع كي تضمن قبول الطلب.

منصة مسار سلفة للتمويل الشخصي

بعد أن تنتهي المنصة من دراسة الأهلية تستطيع استلام التمويل من خلال الحساب البنكي الذي قمت بإدخاله رقمه عند تسجيل الطلب، وتستطيع التأكد من قبول طلب تمويل شخصي سريع بعد وصول إشعار القبول من خلال جوالك الشخصي المسجل لدى المنصة أو من خلال تسجيل الدخول إلى منصة سلفة بعنوان البريد الإلكتروني وكلمة السر.