التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1444 للمعلمات tpl.etec.gov.sa الرابط

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عمر شويل - جدة نوفر رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1444 للمعلمات عبر موقع نظام الرخص الإلكتروني tpl.etec.gov.sa التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة عن مواعيد التسجيل في الرخصه المهنيه للرجال والنساء بالمملكة، حيث بدأ التسجيل في الاختبارات للرجال اعتباراً من تاريخ التاسع والعشرون من شهر أغسطس الماضي، ومن المقرر أن يستمر التسجيل في اختبار الرخصه المهنيه حتى تاريخ الثامن من شهر أكتوبر المقبل، ومن خلال المقال نوفر رابط تسجيل دخول نظام الرخص الإلكتروني للتسجيل في الاختبارات، بالإضافة إلى توضيح مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة للرجال والنساء، كما يمكن الإطلاع على شروط الرخص المهنية الآن.

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1444

تهتم المملكة العربية السعودية بالعملية التعليمية ومنسوبيها لبناء الأجيال من أجل النهوض بالمجتمع والعمل على تطويره، ويعتبر المعلم هو الركيزة الأساسية وأحد أهم أقطاب العملية التعليمية، لذلك يجب أن يكون هذا المعلم مالكاً لمهارات وخبرات وقدرات تربوية وتخصصية تتماشي مع التطورات التي تسعى المملكة لتحقيقها، فبقدر امتلاكه لهذه المهارات، بقدر ما يكون متمكناً من مهنته “التدريس”.

فلكي يؤدي المعلم رسالته على أكمل وجه تجاه طلابه ووطنه ومهنته، فيجب أن يكون مالكاً للمهارات والخبرات والقدرات التي تسهم في نجاحه، لذلك يتم اختيار المعلمين ذوي الكفاءة والقدرة والمسؤولية وفق معايير مهنية تضمن الجودة والكفاءة لرفع كفاءة التعليم ونواتجه، لذلك تم إنشاء اختبارات الرخصه المهنية للمعلمين والمعلمات من أجل اختيار ذوي الكفاءة القادرين على أداء الرسالة العظيمة على الوجه المرغوب.

وقد تم بناء اختبارات خاصة بالكفاية المهنية للمعلمين وفق ضوابط تم اعتمادها من المجلس، وتُطبق هذه الضوابط على المعلمين والراغبين في ممارسة مهنة التدريس بالقطاعين العام والخاص بالمملكة، ويعد اجتياز اختبار الرخصه المهنيه أحد متطلبات الحصول الرخصة، علماً بأن الاختبار يتكون من قسمين وهما (الاختبار التربوي العام – الاختبار التخصصي)، ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة من جانب الهيئة ثمانية وثلاثون تخصصاً.

رابط نظام الرخص الإلكترونية

يتاح التسجيل في الاختبارات للمعلمين والمعلمات من خلال تسجيل الدخول إلى نظام الرخص الإلكتروني التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ثم اتباع خطوات التسجيل في الرخص المهنيه، فمن يرغب في التسجيل في الاختبار أو إصدار رخصة معلم، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالتالي:

رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1444 (tpl.etec.gov.sa).

مواعيد التسجيل في اختبار الرخصه المهنيه

وفقاً للمواعيد المحددة من جانب هيئة تقويم التعليم بشأن بداية التسجيل ونهايته للاختبارين العام والتخصصي، فقد بدأ موقع نظام الرخص المهنيه في استقبال طلبات تسجيل في الرخصة المهنية التربوي العام والتخصصي للرجال اعتباراً من تاريخ التاسع والعشرون من شهر أغسطس لعام 2022م الموافق لتاريخ الثاني من شهر صفر لعام 1444هـ.

ومن المقرر أن تستمر عملية التسجيل للمعلمين حتى تاريخ الثامن ومن شهر أكتوبر لعام 2022م الموافق لتاريخ الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1444هـ، أما بالنسبة لموعد بدء تسجيل الرخصة المهنية للمعلمات، فيمكن التعرف على مواعيد تسجيل المعلمات من خلال التالي: