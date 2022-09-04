نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي الصفحة الرئيسية دخول الطالب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن رابط منصة مدرستي الصفحة الرئيسية للتأكد من طريقة تسجيل الدخول الصحيحة بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد لمتابعة حسابات الطلاب بالإضافة إلي كيفية تسجيل دخول طالب جديد منصة مدرستي 1444 وكل ما يتعلق بالواجبات المدرسية والاختبارات وغير ذلك مما سنتناوله اليوم معكم.

منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت تيمز 1444

إن جميع الطلبة والطالبات يمكنهم الدخول على رابط الموقع الرسمي لمنصة مدرستي أو تطبيق مدرستي لتسجيل الدخول عبر الصفحة الرئيسية للاستفادة من مزايا المنصة، وطريقة التسجيل كما يلي:

في البداية تقوم بالدخول على رابط موقع منصة مدرستي.

ثم تقوم بالنقر على زر تسجيل الدخول وكتابة كلمة المرور واسم المستخدم بطريقة صحيحة.

كما يتم النقر على زر الجدول الدراسي من القائمة الرئيسية التي توجد بالصفحة الرئيسية.

كذلك تقوم بالنقر على زر الدرس المحدد من الدروس التي توجد بمنصة مدرستي الصفحة الرئيسية.

وبعد ذلك تقوم بتثبيت تطبيق مايكروسوفت تيمز الأندرويد.

أو النقر على رابط تطبيق مايكروسوفت تيمز الآيفون.

كما تقوم بالضغط على زر اختيار الدخول للدرس عن طريق مايكروسوفت تيمز.

أيضًا تقوم بالنقر على زر الانضمام للدرس من أجل الحضور عبر مايكروسوفت تيمز.

رابط تسجيل دخول منصة مدرستي مايكروسوفت مباشر

كما يمكن أن يتم التسجيل على موقع منصة مدرستي بشكل مباشر من خلال اتباع تلك الخطوات المحددة وهي كما يلي:

في البداية تقوم بالدخول على رابط منصة مدرستي.

ثم تقوم بالضغط على اختيار تسجيل الدخول كحساب ميكروسوفت.

كما تقوم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

ومن هنا يتم الانتهاء من تسجيل الدخول بشكل مباشر للدخول على منصة مدرستي الصفحة الرئيسية.

منصة مدرستي الواجبات المدرسية

يمكنك رفع الواجبات الخاصة بك من عبر منصة مدرستي من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية تقوم بتسجيل الدخول في حساب الطالب على منصة مدرستي كما وضحنا لكم في الفقرات السابقة.

ثم تقوم بالضغط على تبويب القائمة الجانبية.

كما تقوم بالنقر على زر الواجبات.

وبعد ذلك سوف تظهر لك كل الواجبات الدراسية المخصصة للطالب بكافة المواد.

فتقوم باختيار المادة التي ترغب في حل الواجب بها.

كذلك تقوم بحل كافة الواجبات الخصة بك بصورة مباشرة من خلال المنصة.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن منصة مدرستي الصفحة الرئيسية، وقد ذكرنا لكم أهم التفاصيل الخاصة بتسجيل الدخول المباشر أو عبر التطبيق وطريقة حل الواجبات.