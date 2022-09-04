نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط استخراج تأشيرة سائق خاص وخطوات الاستخراج في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط استخراج تأشيرة سائق خاص وفقا لما حددته الوزارة لتأشيرات العمالة الوافدة الى المملكة للعمل على حسب مدته والمهنة، وتكون أن مدة التفعيل الخاصة بتأشيرة مساند تستغرق نحو ثلاثة أيام عمل في وزارة الخارجية السعودية بداية من تاريخ إصدار التأشيرة، بذلك لكن تكون بحاجة إلى الذهاب إلى أي من الجهات الحكومية من أجل تفعيلها، ويكون ذلك عبر منصة مساند وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، بهدف تسهيل إجراءات استقدام العمالة، وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم، كما وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية انه يجوز يتفق الطرفان على وضع عامل الخدمة المنزلية تحت التجربة لمدة لا تزيد على (تسعين) يومًا، يكون لصاحب العمل خلالها أن يتحقق من الكفاءة المهنية لعامل الخدمة المنزلية.

شروط استخراج تأشيرة سائق خاص

أثبات القدرة المالية للشخص الذي يريد استقدام سائق خاص له. ألا يقل عمر السائق المقدم بالطلب لاستقدامه عن خمسة وعشرين عامًا، وذلك بالنسبة لغير المتزوجين من السائقين. تقديم إثبات يفيد بقيمة راتب المتقدم على ألا تقل قيمة الراتب عن خمسة آلاف ريال سعودي. يجب ألا يكون مسجل في حق السائق أي مخالفات مرورية في الدول المستقدم منها إلى المملكة. يشترط أن يتوفر لدى السائق رخصة قيادة سارية الصلاحية. ينبغي تسديد رسوم استخراج تأشيرة السائق الخاص.

خطوات استخراج تأشيرة سائق خاص

تسجيل الدخول إلى منصة مساند الإلكترونية. يتم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والنقر على تسجيل الدخول. ثم اختيار تأشيرات بعد ذلك تحديد نوع التأشيرة المطلوبة. الموافقة على الشروط والأحكام المتعلقة بإصدار التأشيرة. ثم الإقرار والتعهد بشروط استخراج التأشيرة. توضيح الحالة الوظيفية لطالب التأشيرة ثم النقر على أيقونة البدء. أدخال جميع البيانات المطلوبة ورفع كافة المرفقات المطلوبة. بعد ذلك الضغط على إصدار الفاتورة ودفع المستحقات المالية لإصدار التأشيرة.

الجدير بالذكر انة يتساءل الكثيرين عن الرسوم المفروضة من أجل استخراج تصريح سائق خاص بالمملكة وتكون قيمتها بنحو 2000 ريال سعودي للتأشيرة الواحدة، على أن يتم السداد عن طريق وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة بالمملكة.