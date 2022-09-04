نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل وأفخم عروض اليوم الوطني 92 السعودي 1444هـ.. بداية ونهاية الاحتفال بتأسيس السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعتبر اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية من أهم أيام السنة بالنسبة لمواطني المملكة العربية السعودية، ويعتبر من الأيام الوطنية التاريخية للمملكة حيث يوافق ذكرى وحدة المنطقة، وإعادة تسمية المملكة العربية السعودية وتغيير مدينتي الحجاز ونجد وباقي المدن إلى المملكة العربية السعودية يتوافق تاريخ اليوم مع 23 سبتمبر من كل عام، وذلك لاستيعاب يوم الجمعة، وهو يوم عطلة رسمية لجميع المؤسسات العامة والخاصة في هذه الحالة يتم تعويضهم في يوم آخر مثل السبت أو الخميس، بحسب الجهة الرسمية المسؤولة عن الإجازات في المملكة العربية السعودية بهذا اليوم.
الاحتفال باليوم الوطني في السعودية لعام 1444
أعلنت وزارة التنمية البشرية والموارد الاجتماعية على موقعها الرسمي أن إجازة القطاع العام ستكون يومي الأربعاء والخميس. وهذا يعني أن الإجازة ستكون يومين بتكلفة، وقالت وزارة التعليم على موقعها الإلكتروني إن إجازة الطلاب ستستمر أربعة أيام، من الأربعاء 21 سبتمبر إلى السبت 24 سبتمبر، وتستضيف المملكة مجموعة متنوعة من الاحتفالات، بما في ذلك الحفلات الموسيقية والرحلات البحرية والألعاب النارية والنوافير المشرقة.
عروض اليوم الوطني السعودي 1444 هـ
من مميزات العيد الوطني أن هناك العديد من العروض التي تقدمها الفنادق الكبرى لجميع أفراد الأسرة للاستمتاع بأجمل الأوقات في فنادق الخمس نجوم، لذلك فإن العديد من المحلات والأسواق سيكون لديها عروض وخصومات على الأسعار، هذا كل شيء في هذه المناسبة الخاصة ومن بين هذه الفنادق:
- منتجع شاطئ الدانة: يعتبر من أرقى وأفخم العروض في منطقة الدانة بالمملكة، هذا المنتجع يوفر أساسيات الهدوء والاسترخاء.
- عروض جرير: في اليوم الوطني السعودي تقدم جرير العديد من العروض والتخفيضات على جميع الأجهزة الإلكترونية والهواتف، منها:
- هاتف Samsung Flip القابل للطي بخصم 2٪ على سعر 6599 ريال سعودي.
- خصم يصل إلى 12٪ على أجهزة الكمبيوتر المحمولة من الجيل التالي من MSI حوالي 8000 ريال سعودي.
- يحصل iPhone 13 على خصم 5٪ ليصل السعر إلى 3599 ريال سعودي.
- خصم يصل إلى 60٪ على شاشة APG Nano75 بسعر 2999 ريال سعودي.
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