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عمر شويل - جدة شروط برنامج الابتعاث الجديد من خادم الحرمين وشروط المراحل المختلفة. كما هو المعهود من قبل الحكومة السعودية بتقديمها لمختلف الخدمات لمواطنيها داخل المملكة العربية السعودية. حيث تعمل الحكومة السعودية جاهدة من أجل توفير للمواطن السعودي مختلف السبل التي تمكنه من التمتع بحياة إجتماعية ومادية كريمة. كما يقدم خادم الحرمين الشريفين برنامج يعتبر من أهم البرامج التي تعمل على الإرتقاء بمستوى الحياة للمواطنين. حيث يوفر برنامج الإبتعاث لمن لديه الرغبة من الطلبة لإستكمال دراسته في الخارج. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال أهم الشروط المطلوبة للحصول على هذا البرنامج وكذلك شروط طلبة مرحلة البكالوريوس. كما يمكنك التعرف أيضاً على قرار زيادة الضمان الاجتماعي من خادم الحرمين وشروط الحصول على الضمان الاجتماعي الجديد.

شروط برنامج الابتعاث الجديد من خادم الحرمين

تسعى الحكومة السعودية جاهدة من أجل الوصول إلى مستوى مرموق للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية في مختلف مجالات الحياة. سواء في المجال المالي أو المجال التكنولوجي وكذلك في المجال الاجتماعي وفي المجال التعليمي أيضاً. ولذلك يعتبر من أهم ما تقدمه الحكومة هي بعثة خادم الحرمين الشريفين. حيث يقدم خادم الحرمين الشريفين برنامج الابتعاث والذي يتم التسجيل به من خلال صفحة سفير. والذي يعمل على مساعدة الطالب السعودي على إستكمال باقي دراسته في الخارج وفي أفضل المعاهد والجامعات. ولكي يتمكن الطالب من التقديم والحصول على هذا البرنامج هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها به. كما يمكننا التوضيح أيضاً أنه تختلف شروط التسجيل في البرنامج مع إختلاف المرحلة العمرية والدراسية.

شروط المرحلة بعد الثانوية

لكي يتمكن الطالب من الإبتعاث بعد الإنتهاء من المرحلة الثانوية هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي:

يجب أن يتخطى مجموع الطالب في الشهادة الثانوية ال80٪

كما يجب أن تكن شاهدته في الثانوية في العلوم الطبيعية أو مايسوى ذلك

كما يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 22 عام

يجب أن يكون قد مضى ثلاث أعوام وما أكثر على تاريخ شهادة الثانوية.

كما يجب إجتياز اختبار القدرات بنسبة تتزايد عن ال70٪

شروط الإبتعاث مرحلة البكالوريوس