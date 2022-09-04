الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية الثانوية 1444

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عمر شويل - جدة أعلنت كلية الملك خالد العسكرية عن نتائج القبول لحملة الثانوية للعام الدراسي 1444، وأعلنت الكلية عن أسماء المرشحين في القبول المبدئي للانضمام إلى الكلية التابعة لوزارة الحرس الوطني، ويستطيع جميع المتقدمين من حاملي الثانوية العامة بالمملكة الاستعلام عن أسماء المرشحين في نتائج الترشيح الأولى بعد اتباعهم خطوات الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي بالكلية وذلك بعد الدخول إلى الرابط الرسمي الذي أعلنته الكلية لاستعلام حاملي الثانوية عن القبول الأولي، وعند قبول الطالب في الانضمام الأولي إلى الكلية، يقوم الطالب باستكمال باقي الإجراءات من أجل الترشيح النهائي، والذي يتضمن أسماء المنضمين فعليا إلى الكلية حتى يتم تأهيلهم للانضمام إلى صفوف الحرس الوطني بالمملكة.

نتائج كلية الملك خالد الثانوية العسكرية 1444

أعلنت وزارة الحرس الوطني بالمملكة بشكل رسمي من خلال الحساب الرسمي لها على تويتر عن ظهور نتائج القبول المبدئي في كلية الملك خالد، وتم الاعلان عن نتائج القبول من حملة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023، ويجب على من تم قبوله وترشيحه أن يحضر في الموعد المحدد لاستكمال الإجراءات، كما يجب على المقبولين اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة عند الحضور أمام لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني، مع الالتزام بالزي المطلوب وإحضار جميع المستندات المطلوبة.

الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية 1444

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية عن طريقة الحصول على نتائج القبول المبدئي لجميع المتقدمين للالتحاق بكلية الملك خالد العسكرية، ويمكن الاستعلام عن نتائج الترشيح المبدئي بعد اتباع الخطوات التالية:

يجب أولا الدخول إلى رابط لجنة القبول والتسجيل بالكلية.

قم باختيار نتائج الترشيح الأولي.

يجب أن يقوم الطالب بتدوين رقم الطلب الإلكتروني الذي تقدم به.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية.

يتم الضغط على عرض النتيجة.

ستظهر لك النتيجة الخاصة بك.

شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية

أعلنت الكلية عن مجموعة من الشروط للانضمام إلى الكلية وهي كالتالي: