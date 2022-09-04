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عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي 2022 من أهم الأمور التي يبحث عنها كثير من أبناء المملكة هذه الأيام، حيث تم الاعتماد رسميًا من الجهات الحكومية لرفع كفاءة الطلاب الراغبين في متابعة التعليم بالخارج، وهو برنامج ترعاه الحكومة السعودية بشكل مباشر لتسهيل ابتعاث الطلاب بعد المرحلة الثانوية للدراسة بالجامعات العالمية المعتمدة، وتتكفل الحكومة ب90% من مصاريف الدراسة والمنح مع مجموعة من المميزات الأخرى وإليك خطوات التسجيل في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي 2022.
كيفية التسجيل في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي 2022
يمكن للطلاب التسجيل على بعثة خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بعد تحقق عددًا من الشروط على النحو الآتي:
- قم بزيارة موقع سفير.
- ثم اختيار المرحلة الدراسية التي نرغب بالتقديم عليها سواء الدبلوم، أو البكالوريوس، أو الدراسات العليا.
- من ثم اطلع على التنبيهات والتعليمات؛ والموافقة عليها، ثم الموافقة على شروط الابتعاث.
- ثم إدخال رقم السجل المدني الذي تحمله، وتاريخ ميلادك ورقم جوالك، وكود التحقق المرئي ورمز التفعيل.
- ثم ابدأ في كتابة البيانات الأساسية لك ثم بيانات إدخال جواز السفر، و إدخال البيانات الخاصة بمكان الإقامة وبيانات السفر.
- ثم إدخال بيانات المرافقين وإدراج البيانات الأكاديمية لك.
- ثم كتابة بيانات البعثة، وإدخال بيانات جهات التوظيف، وبيانات الاتصال.
- ثم تأكيد البريد الإلكتروني وإرفاق المستندات المطلوبة.
- والضغط على الموافقة.
شروط ابتعاث برنامج خادم الحرمين الشريفين 2022
أولًا شروط ابتعاث خادم الحرمين الشريفين لمرحلة دبلوم ما بعد الثانوي
- تكون حاصلًا على الشهادة الثانوية بقسم الطبيعة ولا يقل المعدل التراكمي عن 80%، و(70%) في اختبار القدرات العامة بالنسخة العربية أو الإنجليزية.
- تكون شهادة الدراسة الثانوية العامة حديثة، ولم يمضي على تاريخ الحصول عليها ثلاث سنوات.
- لا يقل العمر عن 22 عامًا.
- المرور من جميع متطلبات جهة التوظيف.
ثانيًا شروط ابتعاث خادم الحرمين الشريفين لمرحلة الدبلوم بعد البكالوريوس
- تكون حاصلًا على شهادة في الهندسة أو علوم الحاسب أو العلوم وتشمل: الفيزياء أو الكيمياء أو الأحياء أو الرياضيات أو الجيولوجيا.
- تقديم وثيقة تثبت تخرجك من الجامعة رسميًا مع سجلك الجامعي.
- معادلة الشهادة في حال كانت من مؤسسة تعليمية خارج المملكة العربية السعودية.
- لا يقل التقدير عن (جيد مرتفع) وألا يقل المُعدل عن (2.50 من 4) أو (3.50 من 5) أو (75 من 100) أو ما يعادل ذلك بالنسبة الأجنبية.
- تكون شهادة البكالوريوس حديثة، ولم يمض عليها أكثر من 5 سنوات أعوام على تخرجك.
- أن لا يزيد عُمر الطّالب المُتقدّم عن 27 عام.
- المرور من جميع متطلبات جهة التوظيف.
ما هي الأوراق المطلوبة للابتعاث الخارجي
- إرفاق شهادة الثانوية العامة.
- إرفاق شهادة حسن سير والسلوك.
- صورة من دفتر العائلة الخاص بك أو بطاقة الهوية الوطنية.
- جواز سفر ساري المفعول.
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