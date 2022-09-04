نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي خطوات تحضير الدروس للمعلمين والطلاب عن بعد مرفق فيديو شرح تسجيل دخول مدرستي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يزداد البحث عن منصة مدرستي ، وذلك بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 1444 في المملكة العربية السعودية. وأطلقت منصة مدرستي خدمة تحضير الدروس إلكترونياً ضمن مجموعة من الخدمات التي تقدمها للطلاب والطالبات والمعلمين ، ويبحث أولياء الأمور عن رابط تسجيل الدخول منصة مدرستي من أجل التجهيز والاستعداد من أجل إعداد الدروس إلكترونياً، وذلك من خلال عدة خطوات بسيطة يجب اتباعها.

منصة مدرستي

منصة مدرستي تحضر الدروس إلكترونياً ، وهناك بعض الصفحات والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي قد تداولت بعض الأخبار المغلوطة بخصوص توقف منصة مدرستي عن العمل، ولكن سرعان ما صرحت وزارة التعليم السعودية أن هذه الأخبار ليست صحيحة ونفت ما يتم تداوله من أخبار مسيئة.

وأكدت وزارة التعليم السعودية أن وتوصل منصة مدرستي ما زالت تعمل على تقديم كافة خدماتها الإلكترونية بشكل سليم، حيث تحتوي منصة مدرستي على عدد كبير من الخدمات التعليمية المختلفة التي تصب في الأخير لمصلحة الطلاب والطالبات، وتعمل على تسهيل الوصول لتلك الخدمات.

منصة مدرستي تحضير الدروس إلكترونياً

وقامت وزارة التعليم السعودية بتفعيل رابط تسجيل دخول منصة مدرستي للطلاب من أجل تقديم الاستفادة الكاملة من الدراسة والتوصل إلى شرح جميع المواد للمراحل الدراسية المختلفة عن بعد، كما أعدت منصة مدرستي إمكانية حل الواجبات المدرسية من خلال منصة مدرستي التعليمية.

وفي خاصية جديدة، فقد أتاحت وزارة التعليم إعداد الدروس عبر منصة مدرستي ، ليتم إضافة قناة خاصة للدراسة عن بعد والتي تتيح أيضاً حضور الاختبارات عن بعد. كما تُتيح للمعلمين والمعلمات تقديم التقييم المناسب لمستوى الطالب ومتابعة حضوره للحصص الافتراضية والمشاركة في الأنشطة المختلفة، والخاصية الأبرز في منصة مدرستي هي التواصل المباشر بين الطلاب والمعلمين وبين أولياء الأمور والمعلمين، وذلك من خلال تسجيل الدخول منصة مدرستي.

رابط منصة مدرستي 1444

كما ذكرنا بعاليه، فقد أطلقت وزارة التعليم السعودية رابط منصة مدرستي ، وذلك من اجل تسجيل الدخول من قبل الطلاب والطالبات والمعلمين وأولياء الأمور ، وذلك من أجل الاستفادة من شرح كافة الدروس. وذلك من خلال القناة المخصصة للدراسة عن بعد في منصة مدرستي التعليمية، كما يستطيع الطلاب حل الواجبات المدرسية من خلال عدة خطوات.

وأصبح الآن عملية تحضير الدروس إلكترونياً عبر منصة مدرستي ، وذلك من خلال رابط منصة مدرستي ليكون بديلاً من الطريقة المعروفة وهي تقديم الأوراق بشكل يدوي تقليدي. ومن أجل إعداد الدروس إلكترونيا عبر منصة مدرستي هناك عدد من الخطوات التي يجب إتباعها.

خطوات إعداد الدروس منصة مدرستي

نتطرق الآن إلى تقديم خطوات تحضير الدروس إلكترونياً عبر منصة مدرستي للطلاب والمعلمين، ونبدأ أولاً بالطريقة الصحيحة وخطوات إعداد الدروس وحل الواجبات إلكترونياً للطالب على منصة مدرستي، وتتمثل الخطوات في التالي:

الدخول على رابط منصة مدرستي.

إدخال اسم المستخدم والرقم السري تسجيل الدخول منصة مدرستي.

اختيار قائمة الواجبات المدرسية.

اختيار الواجب الذي يريد حلة من قائمة الواجبات المعروضة.

البدء في حل أسئلة الواجب المختار ثم اختيار أيقونة تسجيل.

ثم اختيار أيقونة النتيجة والانتظار قليلاً ستظهر النتيجة أمام الطالب.

منصة مدرستي تحضير الدروس للمعلمين

أما فيما يخص خطوات تحضير الدروس على منصة مدرستي إلكترونياً للمعلمين فتتمثل في التالي:

تسجيل دخول منصة مدرستي.

اختيار أيقونة الجدول الدراسي.

اختيار أيقونة إعداد الدرس الآن.

تحديد مسار الدرس.

إدخال الدرس في المربعات الثلاثة الظاهرة أمامك .

تثبيت الوقت الزمني للحصة.

تحديد نوع الدرس افترضي غير متزامن.

إدخال درجة الدرس ومن ثم أيقونة التالي.

اختيار أيقونة بنك الواجبات واختيار واجب.

اختيار أيقونة اختبار ثم أيقونة إضافة ثراء.

اختيار أيقونة حفظ.

اختيار أيقونة إنهاء.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم و رصد طريقة وخطوات تحضير الدروس عبر منصة مدرستي إلكترونياً للطلاب والمعلمين، وقد تعرفنا على بعض الخدمات الأخرى التي تقدمها منصة مدرستي للدراسة عن بعد في المملكة العربية السعودية، وسنواصل تقديم ورصد المزيد من الأخبار والتفاصيل بخصوص منصة مدرستي التعليمية.