نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز توقعات كاميرات iPhone 14 pro هل تصبح الأقوى على الإطلاق؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر هاتف iPhone 14 pro من أكثر سلاسل الهواتف المنتظر طرحها في الآونة المقبلة في سوق الهواتف الذكية المحمولة حول العالم، ومن آبل العالمية طرح الهاتف الجديد في الربع الأخير من العام الجاري، غير أنه لازال من غير المعلن التاريخ المحدد لطرح السلسلة الجديدة، ومن المتعاد أن تقوم شركة apple الأمريكية في الربع الأخير من كل عام الإعلان عن سلسلة هواتفها الجديدة. كاميرات iPhone 14 pro المرتقب ما هي أبرز التحديثات؟ هناك تسريبات تؤكد أن هناك تحديث كبير على الكاميرات الرئيسية من حيث رفع دقة التصوير.

وفي الوقت نفسه من المتوقع أن تأتي الكاميرات الخلفية في بعض الإصدارات الجديدة بدقة 48 ميجا بكسل.

من المتوقع كذلك أن يزيد التحديد بالعدسة الخلفية بنسبة من بين الـ5 و15% على آيفون 13 برو.

بالنسبة لتسجيل الفيديو بالكاميرات من المتوقع أن تقدم الكاميرات جودة 8k الخرافية في تصوير الفيديو. أبرز التوقعات في كاميرات الهاتف المنتظر iphone 14 pro في المملكة العربية السعودية من المتوقع أن تحصل الكاميرات على دفعة تصويرية كبيرة من خلال إضافة الوضع السينمائي الجديد.

وفي الوقت نفسه من المتوقع إضافة تحسينات كبيرة على وضع التصوير الليلي.

كذلك من المتوقع أن تحصل الكاميرات الثلاثة الرئيسية على إمكانية التصوير الليلي.

الكاميرا الأمامية حصلت على تحسين كبير في إمكانية الضبط التلقائي للصور الشخصية.

هناك توقعات متفائلة كثيرة بشأن تقوية خاصية الزوم في كاميرات الآيفون الجديد. تحديات كبيرة أمام شركة أبل في مجال الكاميرات في ايفون 14 برو الجديد التحول الهائل في حجم دقة الكاميرات الرئيسية من 12 ميجا بكسل إلى 48 ميجا بكسل سيخلق بعض التحديات.

وفي الوقت نفسه كانت دائما هناك عقدة أمام مطوري الكاميرات بشكل عام خاصة بنقطة زيادة دقة الميجا بكسل.

من المنتظر أن يتم زيادة قدرة المستشعر المتواجد في كاميرا آيفون 14 برو بنسبة 57% عنه في هاتف آيفون 13 برو.

ويعد هذا الأمر من التحديات الكبيرة حيث أن زيادة قدرة المستشعر من الأشياء الجيدة لأنها غالبا ما تحجب تفاصيل على حساب أخرى.

لم تخذل أبدا آبل مستخدميها في أداء الكاميرات إطلاقا في جميع هواتفها السابقة وهو ما يشجع الكثيرين على اقتناء جديد آبل دائما. اتساع الكاميرا هي الأكبر من بين هواتف أبل السابقة من المتوقع أن تزيد ابل وسع الكاميرا الواسعة لديها في ايفون 14 برو وهو من شأنه تحسين الإضاءة المنخفضة ببعض الصور.

وفي الوقت نفسه سوف تساهم هذه الميزة تحديدًا في الوضع الليلي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبرز توقعات كاميرات iPhone 14 pro هل تصبح الأقوى على الإطلاق؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.