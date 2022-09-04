نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي وزارة التعليم تسجيل الدخول إلى حساب الطالب 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت وزارة التعليم منصة مدرستي ومكنت الطالب والمعلم من تسجيل الدخول، وأكدت على استمرارية منصة مدرستي في العام الدراسي الجديد 1444، وأنها أيقونة التعليم عن بعد في المملكة، وأصبح لا غنى عنها في العملية التعليمية، وذلك بعد أن أثبتت نجاحها وبجدارة في محاكاة التعليم التقليدي في المدارس، في كافة المجالات، بل إن الوزارة ضمنت منصة مدرستي خدمة جديدة تمكن المعلم من التحضير الإلكتروني للدروس بديل التحضير الورقي، كما ساعدت الطلاب على تحميل الكتب الإلكترونية، كل ذلك وأكثر من أجل دعم التعلم، وتحقيق الأهداف التعليمية المرجوة.

منصة مدرستي وزارة التعليم

تعد منصة مدرستي الدليل الواقعي على تطبيق وزارة التعليم التقنيات الحديثة، والتحول نحو التكنولوجيا، والإسهام بشكل فعال في تنمية مهارات الطلاب، وتطوير قدراتهم وإمكاناتهم العقلية، وذلك لما تتضمنه من مدرستي من أشكال وصور التعلم المختلفة، التي تجذب الطالب، وتتلاشى عيوب التعليم التقليدي من الملل وعدم القدرة على الاستيعاب؛ حيث تضمن العديد من الوسائل الشيقة الممتعة التي تبعث روح الابتكار والتجديد للطلاب، على سبيل المثال الفيديوهات التعليمية، والألعاب التطبيقية التي تجعل التعلم أسهل وأفضل، بالإضافة إلى الرموز والألوان، والقصص التعليمية، وأهم من ذلك أنها تناسب اختلاف القدرات العقلية بين الطلاب وتراعي الفروق الفردية.

منصة مدرستي تسجيل الدخول

للاستمتاع بما تقدمه منصة مدرستي وزارة التعليم كان لزاما على الطالب تسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب، كما يلي:

انتقل إلى رابط منصة مدرستي التعليمية. اضغط على تسجيل الدخول عن طريق حساب الطالب. اكتب بيانات الطالب من اسم المستخدم أو رَقَم الهُوِيَّة الوطنية وكلمة السر. فعل عبارة التحقق أنا لست روبوت. اضغط على أيقونة الدخول. انتقل إلى الصفحة الرئيسية منصة مدرستي، ثم اختر من الخِدْمَات المتاحة ما يناسبك.

الدعم الفني منصة مدرستي

أحيانا يواجه الطلاب أو المستخدمين بصفة عامة مشكة خلال تسجيل الدخول منصة مدرستي، لذلك أعلنت وزارة التعليم عن خِدْمَات الدعم الفني في منصة مدرستي، وهذه الخدمة تمكن المستفيد من عرض المشكلة التي تواجهه خلال استخدام المنصة، سواء الدخول أو التسجيل بحساب جديد، سواء بواسطة تعبئة نموذج يشرح المشكلة التي تواجه المستخدم، أو بالتواصل على رقم الدعم الفني المخصص للرد على المشكلات وتذليل الصعوبات.