نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الاستعلام عن نتائج الترشيح الأولى كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1444 kmar.gov.sa وزارة الحرس الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية عن إعلان لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية نتائج الترشيح الأولى لطلبة الشهادة الثانوية للعام الدراسي الجديد 1444 هجريًا، وجاء ذلك عبر تويتة نشرها الحساب الرسمي الموثق التابع للوزارة على موقع التغريدات القصيرة تويتر منذ دقائق قليلة اليوم السبت الثالث من سبتمبر 2022م، ودعت كافة المتقدمين بالتوجه إلى زيارة الرابط الرسمي الذي أرففته عبر التغريدة ليستعلم عن نتيجة قبوله أو رفضه، ومن ثم سوف نستعرض الاستعلام عن نتائج كلية الملك خالد العسكرية للثانوية خلاص السطور المقبلة.

كلية الملك خالد العسكرية kmar.gov.sa

تعتبر كلية الملك خالد من أبرز كليات الخدمة العسكرية عراقة وتميزًا داخل المملكة العربية السعودية؛ حيث يتخرج من محيطها ضباط مؤهلين للانضمام إلى وزارة الحرس الوطني للدفاع عن أمن وسلامة أراضي المملكة، وتعود جذورها لأكثر من 140 سنة منذ تاريخ إنشائها، وتسعى دائمًا على تطوير مناهجها التدريبية لتواكب العصور ورؤية 2030م.

الاستعلام عن نتائج كلية الملك خالد العسكرية للثانوية

بإمكان كل متقدم من حملة الشهادة الثانوية أن يتطلع إلى نتيجته بعد إعلان نتائج الترشح الأولى للعام الدراسي الجديد 1444 من خلال الخطوات هذه:

أولًا يجب التوجه إلى الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بكلية الملك خالد العسكرية. ثم اختيار أيقونة (نتائج الترشيح الأول). بعد ذلك قم بكتابة رقم الطلب الخاص بالمرشّح. ثم قم بتعبئة رقم الهويَّة الوطنيّة الخاصة بالمتقدم. ثم النقر على زر العرض.

حينئذ سيتم فتح نافذة جديدة أمامك على الشاشة لإظهار نتيجة الاستعلام عن القبول أو الرفض.

شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية 1444

وضعت وزارة الحرس الوطني بعض الضوابط والمعايير التي يجب توافرها في المتقدم والمتمثلة في: