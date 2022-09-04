طريقة استخراج تصريح قيادة 1444 وكم تكلفة استخراج رخصة قيادة؟

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عمر شويل - جدة طريقة استخراج تصريح قيادة 1444، واحدة من خدمات الحكومة السعودية الإلكترونية، عبر منصة أبشر، وذلك من أجل تسهيل استخراج رخصة القيادة لكل الفئات، سواء أكانوا مواطنين أم مقيمين، وذلك تجنبًا للذهاب إلى مقرات المرور السعودي، بل الانتهاء من تفعيل وإنجاز الخدمات، بطريقة إلكترونية سهلة للغاية، ولكن يجب على المستفيد من الخدمة، أن يقوم أولا بعمل فحص طبي للحصول على رخصته، على أن يشتمل الفحص الطبي على الفحص العام، وفحص العين والدم، هذا بالإضافة إلى المرور بالاختبارات النظرية على جهاز الكومبيوتر، وهي عبارة عن 20 سؤالا، ينبغي أن يجيب عليها المستفيد، خلال نصف ساعة فقط من الوقت المحدد، كما يجب عليه أن يلتحق بإحدى مدارس تعليم القيادة المعتمدة في المملكة، وذلك بهدف الإعداد الجيد سواء في القيادة، أو المعلومات النظرية، بهدف التمكين من اجتيار اختبار والحصول على الرخصة.

كيف أستخرج تصريح قيادة؟

يمكنك القيام بعدد من الإجراءات والخطوات، بهدف اتباع طريقة استخراج تصريح قيادة. وذلك عقب الالتحاق بإحدى مدارس تعليم القيادة. وتلك الخطوات هي:

قم أولا بملء البيانات المطلوبة باستمارة التسجيل. وبعدها انتظر وصول رسالة إليك، تؤكد تسجيل طلبك بمجرد قبوله. بعد ذلك قم بأداء كافة الساعات المطلوبة منك، للانتهاء من كافة الاختبارات المحددة. وذلك بما يشمل الساعات العملية والنظرية معا. وذلك تحت إشراف إدارة المرور. في حال كان المستفيد من الخدمة، يحمل رخصة قيادة دولية سارية. يتم إعفاؤه من تلك اختبارات، وذلك من الجهة المرورية المختصة. ومن أجل بدء الخدمة قم بتسجيل الدخول إلى رابط منصة أبشر. وبعدها انقر فوق خدماتي. ومنها اختر خدمة الاستعلامات. وبعدها حدد المرور. وأخيرًا اضغط على أيقونة استعلام عن معلومات رخصة القيادة. وبعدها أدخل كافة المعلومات المطلوبة ومن بينها رقم الإقامة ورقم الهوية. بعد ذلك انقر فوق كلمة عرض، وسوف تظهر أمامك كل المعلومات المتعلقة برخصة القيادة.

متى يتم استخراج تصريح قيادة؟

يمكنك من خلال منصة أبشر، القيام بعدد من الخدمات الإلكترونية المنتعلقة بالمركبات، والقيادة وغيرها مثل؛ خدمة مبايعة المركبات أبشر 1444، وكذلك الاستعلام عن مركبة برقم اللوحة، و تجديد رخصة المركبة إلكترونيا. ولمن يسأل متى يمكن استخراج رخصة للقيادة داخل السعودية، يمكن القول أنها خدمة تقدم لمن بلغ 18 عامًا، ولمن لم يبلغ هذا الحد من العمر، يمكنه استخراج تصريح قيادة 14 سنة، تصريح قيادة 16 سنة، أو تصريح قيادة 16 سنة للرجال، وكذلك تصريح قيادة 17 سنة، وذلك من إحدى مدارس تعليم القيادة داخل المملكة.

كم تكلفة استخراج رخصة قيادة؟

بعد معرفة شروط استخراج رخصة قيادة للرجال، يمكنك معرفة رسوم استخراج تصريح قيادة مؤقت. وذلك من خلال جدول رسوم رخص القيادة، لكل نوع وفئة من السيارات. وذلك كما يلي:

نوع الرخصة الرسوم المطلوبة رخصة قيادة عامة 40 ريال رخصة قيادة خاصة رخصة دراجة آلية 20 ريال رخصة مركبات أشغال عامة 100 ريال

هل أقدر أطلع تصريح وعمري 16؟

إذا لم تكن قد بلغت 18 عامًا بعد، وترغب في استخراج رخصة قيادة، سواء أكنت ذكرًا أم أنثى، يمكنك الحصول على تصريح قيادة 16 سنة، ولكن مع توفر الشروط التالية:

مرافقة ولي الأمر مع نجله إلى دائرة المرور.

وألا يتخطى عمر المستفيد 16 عامًا.

مدة استخراج رخصة قيادة

حجز موعد رخصة قيادة

شروط استخراج تصريح قيادة خاص مؤقت

يشترط أن يكون عمر المستفيد 17 عاما وأعلى.

ولابد من إجراء الفحص الطبي.

مع إحضار 6 صور شخصية مقاس 4×6.

ويجب إحضار صورة الهوية الوطنية.

مع شرط إرفاق خطاب موافقة ولي الأمر.

وشرط إحضار صورة من جواز السفر، إذا كان المستفيد أحد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

مع إحضار ملف للأوراق.

استخراج تصريح قيادة بدل تالف وبدل فاقد