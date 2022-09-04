نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “منع المشروبات الغازية في المقاصف بالمدرسة” المتحدثة باسم وزارة التعليم توضح في المقال التالي

عمر شويل - جدة منع المشروبات الغازية بالمدارس، مؤخرًا أوضحت ابتسام الشهري وهي المتحدثة الرسمية لوزارة التعليم أن الوزارة قامت بالتشديد والتنبيه على ضرورة مراجعة المقاصف المدرسية لمعرفة أنواع المنتجات المتاحة بها والتي تقدم إلى الطلاب حيث تم وضع بعض الاشتراطات الصحية من أجل تقديم خدمات التغذية بكافة المدارس في السعودية ومن أبرز المنتجات التي تم التشديد على عدم وجودها هي المشروبات الغازية نظرًا للأضرار الكبيرة المخبأة وراء تلك المشروبات والتي تضر أبنائنا الطلاب كثيرًا إليكم تفاصيل تلك القرار فيما يلي.

منع المشروبات الغازية بالمقاصف المدرسية

تقوم وزارة التربية والتعليم بإضافة العديد من التحديثات في نظامها من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الأبناء وتمتد تلك التعديلات إلى المقاصف المدرسية حيث أن الطلاب يتجهون إليها من أجل شراء الطعام وتكون هناك العديد من المنتجات الضارة بهم في تلك المقاصف، لهذا تم التنبيه على مراجعة المنتجات التي يوفرها مزودو الخدمة إلى المقاصف لمنع المنتجات الضارة بالطلاب مثل المشروبات الغازية.

فكما نعلم جميعًا فهي تضر الجسم وتتسبب في ضعف الجسم وهشاشة العظام وآلام المعدة وما إلى ذلك وعند التعود عليها تصبح الأضرار أكبر، لهذا وجب على مزودو الخدمة الالتزام بالمنتجات المفيدة للطلاب والابتعاد عن مثل تلك المنتجات الضارة للحفاظ على الطلاب ولكي ينموا نموًا سليمًا خاصةً بعدما تم فتح الباب للقطاع الخاص من أجل توفير المنتجات الغذائية.

الاستعداد لعودة الدراسة

وفي نفس الإطار توضح ابتسام الشهري أن الوزارة قامت ببذل الكثير من الجهد قبل بدء الدراسة لمراجعة المدارس والفصول المدرسية لإتمام كافة أعمال الصيانة بها استعدادًا لقبول الطلاب هذا الأسبوع والذي كان في الثامن والعشرين من أغسطس، بالإضافة إلى أعمال إعداد وتجهيز الكتب المدرسية بعد الانتهاء من طباعتها وتوصيلها لكافة المدارس لتكون جاهزة للطلاب عند العودة مرة أخرى مع العلم أن جميع تلك الكتب الورقية سيكون هناك نسخة رقمية منها متاحة على المنصة التعليمية الإلكترونية مدرستي عدا بعض التخصصات لن تكون هناك نسخة رقمية منها مثل كتب المهارات، وجاءت تلك الخطوة من أجل تقليل الجهد الكبير على الطلاب عند البحث عن الكتب الدراسية الرقمية.