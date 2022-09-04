نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة روضتي تسجيل الدخول مايكروسوفت 1444 رابط منصة روضتي Rawdati في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة روضتي تسجيل الدخول مايكروسوفت 1444 نستعرض معكم في هذا الموضوع عبر موقع ثقفني خطوات تسجيل الدخول الي منصة روضتي عبر شبكة الانترنت حيث تسعي وزارة التربية والتعليم بالمملكة الي توفير الجهد والوقت علي جميع الطلاب وتوفر لهم أبرز الخدمات المتعلقة بالمرحلة الدراسية بشكل الكتروني لكي تسهل علي الطلاب الاستعلام عن كافة ما يتعلق بالفترة الدراسية من خلال الجوال.

منصة روضتي وزارة التعليم

وتعد منصة روضتي واحدة من اهم المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التعليم في الفترة الأخيرة لمرحلة رياض الأطفال وتوفر لهم هذه المنصة العديد من الخدمات التعليمية مع نشر كافة الاخبار الجديدة المتعلقة برياض الأطفال ونشر العديد من الفيديوهات التعليمية التي تساعد في نمو مهارة الطفل.

منصة روضتي تسجيل الدخول مايكروسوفت 1444

يمكنك تسجيل الدخول الي منصة روضتي وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

توجه الي منصة مدرستي التعليمية من خلال متصفح الويب علي الجوال او الحاسوب.

قم بالنقر علي خيار الدخول وذلك من خلال حساب مايكروسوفت لأطفال روضتي.

قم بكتابة البيانات المطوبة وهي اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد كتابة البيانات بشكل صحيح قم بالضغط علي خيار تسجيل الدخول.

الان يمكنك استخدام المنصة والاستفادة من جميع الخدمات التعليمية المتوفرة.

التسجيل في منصة روضتي الافتراضية

يمكنك التسجيل في منصة روضتي الافتراضية بكل سهولة عبر تطبيق روضتي المتوفر للجوال ويمكنك أتباع الخطوات التالية لمعرفة طريقة التسجيل:

أولا نقوم بتحميل تطبيق روضتي الافتراضية علي الجوال.

نقوم بالدخول الي التطبيق وانشاء حساب جديد وكتابة جميع البيانات المطلوبة.

لكي تتمكن من التسجيل قم بكتابة رقم الهوية الوطنية لولي الأمر والطالب وكتابة تاريخ الميلاد.

بعد الانتهاء من كتابة كافة البيانات المطلوبة قم بالضغط علي ايقونة التالي واستمر في كتابة البيانات المطلوبة ثم نقوم بتعيين كلمة مرور للحساب وكتابة رقم الجوال.

سيطلب منك بعد ذلك كتابة بيانات الطفل والاسم والجنس ثم انقر علي ايقونة تسجيل لكي يتم حفظ البيانات وانشاء الحساب بنجاح.

بذلك نكون قد وصلنا الي خاتمة موضوعنا ووفرنا لكم خطوات تسجيل الدخول الي منصة روضتي عبر الجوال وطريقة التسجيل في منصة روضتي الافتراضية.