نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستفسار عن صلاحيه التأشيرات الكترونيا بالخطوات الصحيحة من الموقع الرسمي في المقال التالي
عمر شويل - جدة الاستفسار عن صلاحيه التأشيرات من اهم واحدث الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها حديثا. والتي تم الإعلان عنها في خلال هذه الأيام لجميع المستفيدين. وذلك عبر الصفحة الرسمية للمنصة الوطنية الموحدة علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وخاصه موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة الوطنية عن العديد من الخدمات الإلكترونية التي يتم الحصول عليها أيضا من المواقع الرسمية. ومن اهم هذه الخدمات خدمه التسجيل في التأمينات أون لاين عبر الموقع الرسمي للتأمينات بالخطوات الصحيحة. كما تم الإعلان أيضا عن خدمه التحقق من صحه البيانات لمولود عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية ومعرفه الشروط. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل كما تم الإعلان عنها. كما سوف نقوم أيضا بتوضيح طريقه وكيفيه تنفيذ الخدمه الكترونيا من الموقع الرسمي بالخطوات الصحيحة.
الاستفسار عن صلاحيه التأشيرات
أعلنت المنصة الوطنية الموحدة عن الكثير من الخدمات الإلكترونية والتي من ضمنها خدمه الاستفسار عن صلاحيه التأشيرات. والتي تتيح لجميع المستفيدين من الاستعلام الكترونيا عن حاله وصلاحيه التأشيرات بخطوات سهله وبسيطه لا تستغرق دقائق. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي الكامل بالمملكة وتحويل جميع الخدمات الكترونيا من خلال المواقع الرسمية والمنصات المعتمدة من المملكة. بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة عن مستفيدي الخدمه وهم المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية أيضا.
خطوات الاستعلام عن صلاحية التأشيرات
بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة الموحدة عن طريقه وكيفيه الحصول علي خدمه الاستفسار عن صلاحيه التأشيرات الكترونيا والتي تقدم من خلال منصه ابشر الإلكترونية. كما سوف نقوم بتوضيحها بالتفصيل من خلال الخطوات الأتية :
- دخول الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة ابشر الإلكترونية.
- اختيار ابشر أفراد.
- تسجيل الدخول الخاص بالمستفيد في المنصة.
- اختيار المقيمون من خلال القائمة الرئيسية.
- الذهاب إلي خدمات التأشيرات الإلكترونية من خلال الضغط علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- إدخال وتعبئه البيانات المطلوبة وهي رقم رخصه الإقامة ورقم هويه صاحب العمل والرمز المائي وقم التأشيرة ورقم الجوال.
- في حاله صحه البيانات المدخلة سوف يقوم النظام بعرض معلومات التأشيرة.
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