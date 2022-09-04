نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في حساب المواطن للايتام.. ما هي شروط التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة سمحت وزارة الموارد البشرية للايتام التسجيل في حساب المواطن مادام تنطبق عليهم شروط حساب المواطن الأهلية والاستحقاق، حيث يتم إضافتهم تابعين في حساب الأم، سواء كانت مواطنة سُعُودية، أو أجنبية ولكنها متزوجة من سعودي الجنسية، حيث سمح البرنامَج لأرملة السعودي التسجيل وإضافة أبنائها الأيتام، وذلك لكي يشملهم بالرعاية الاجتماعية، وتقديم الدعم الشهري المستحَق، ولكن حدد حساب المواطن بعض المستندات التي ينبغي للأم إرفاقها في أثناء تسجيل التابعين في حسابها، هذا ما سنتعرف إليه بالتفصيل خلال المقال التالي.

التسجيل في حساب المواطن للايتام

كشفت مصادر رسمية أن التسجيل في حساب المواطن للايتام متاح عبر إضافتهم في حساب الزوجة كتابعين، مع توفير المستندات صك إعالة وصك حصر الورثة وصك ولاية مع إثبات احتضان، وقد تم تقسيم الأيتام إلى فئتين؛ الأولى تشملهم وزارة الموارد البشرية بالرعاية، وهم المستفيدين من الضمان الاجتماعي، والفئة الثانية هم المتواجدين في دور الرعاية الاجتماعية وترعاهم الوزارة على الجانبين المادي والاجتماعي، وبصفة عامة أجاز البرنامَج تسجيل الأيتام عن طريق إضافتهم في حساب الزوجة (الأرملة)، ولكن بعد التحقق من تطابق شروط حساب المواطن للأهلية والاستحقاق.

لكنّما مصير الأيتام في حال تزوجت الأم؟ ، هنا أكد حساب المواطن أنه يتم إضافتهم في حساب رب الأسرة (زوج الأم)، وتحديد صلة القرابة تابع معال، مع إرفاق المستندات المطلوبة، التي تتمثل في صك ولاية مع إثبات احتضان باسم الأم، وبعد المراجعة والتقييم، إذا ثبت تطابق الشروط على الأيتام سيتم تخصيص الدعم المستحق، وتحديد موعد الصرف.

شروط حساب المواطن

لابد أن تنطبق شروط الأهلية والاستحقاق عند التسجيل في حساب المواطن للايتام:

يجب أن يكون الأيتام حاملي الجنسية السُّعُودية.

يشترط أن يكونوا مقيمين بصفة دائمة داخل السُّعُودية.

تقديم المستندات المطلوبة من صك إعالة وصك ولاية، وصك حصر الورثة وإثبات احتضان.

عدم التواجد في دور الإيواء أو الرعاية الاجتماعية؛ لأن الوزارة تتولى رعايتهم.

في حال تجاوز اليتيم 18 عام يستطيع التسجيل في حساب المواطن بحساب مستقل مع تقديم المستندات التي تثبت استقلالية المسكن.

التسجيل في حساب المواطن جديد

أعاد البرنامج تذكير الفئات المستفيدة بطريقة التسجيل في حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية، كما في الخطوات الآتية:

يذهب المستخدم إلى رابط حساب المواطن. يضغط على اختيار تسجيل جديد في البوابة الإلكترونية. يسجل بيانات الهُوِيَّة والجوال وتاريخ الميلاد، ثم يضغط على تسجيل. يكتب رمز التحقق من الإشعار المرسل على الجوال، ثم يضغط على عبارة التحقق. ينتقل إلى طلب التسجيل في حساب المواطن. يبدأ في تعبئة البيانات المطلوبة. يراعي المصداقية في تعبئة البيانات؛ لأنه يتم المراجعة من قاعدة البيانات ذات عِلاقة. يرفق الوثائق الرسمية التي يحددها البرنامج على حساب الحالة والتابعين. يراجع البيانات بدقة، ثم يضغط على التسجيل.

مع ملاحظة أنه عند تعبئة البيانات تبدأ الأرملة في التسجيل في حساب المواطن للايتام عن طريق صفحة بيانات التابعين، وترفق المستندات المطلوبة منها، ثم تقدم الطلب.