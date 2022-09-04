نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول إجازات المدارس 1444 وأيام الإجازات وموعد نهاية العام الدراسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول إجازات المدارس 1444 قد أعلنت عنه وزارة التعليم السعودية، وذلك في إطار إعلانها عن التقويم الدراسي للعام الجديد، كما قامت بتحديد أيام الإجازات التي تحل خلال السنة الدراسية وعدد ساعات دوام الطاقم الإداري والطلاب والطالبات، وسنتطلع معا على التقويم الدراسي المعتمد من قبل وزارة التعليم وجدول الإجازات للعام 1444، كما كانت قد أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 1444 في 1 صفر 1444 هـ الموافق 28 أب 2022 م، وقد أصدرت الوزارة التقويم الدراسي وفقا للنظام الدراسي الجديد، إضافة لجدول إجازات العام الدراسي.

جدول إجازات المدارس 1444 في السعودية

وقد صرحت وزارة التعليم السعودية عن جدول إجازات العام الدراسي الجديد 1444 على النحو التالي:

إجازة اليوم الوطني 21 و22 أيلول عام 2022 الموافق 5 و26 صفر عام 1444

إجازة نهاية أسبوع مطولة 16 و17 تشرين الأول 2022 الموافق 20 و21 ربيع الأول 1444

إجازة نهاية أسبوع مطولة 10 تشرين الثاني 2022 الموافق 16 ربيع الآخر 1444

إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول 24 تشرين الثاني 2022 الموافق 30 ربيع الآخر 1444

إجازة نهاية أسبوع مطولة 18 كانون الأول 2022 الموافق 24 جمادى الأولى 1444

إجازة نهاية أسبوع مطولة يومي 15 و16 كانون الثاني 2022 الموافق 22 و23 جمادى الآخر 1444

إجازة يوم التأسيس 22 و23 شباط 2023 الموافق 2 و3 شعبان 1444

إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني 2 آذار 2023 الموافق 10 شعبان 1444

إجازة عيد الفطر 13 نيسان 2023 الموافق 22 رمضان 1444

إجازة نهاية أسبوع مطولة 28 و29 أيار 2023 الموافق 10 و11 ذي القعدة 1444

إجازة نهاية العام الدراسي 22 حزيران 2023 الموافق الرابع من شهر ذي الحجة 1444

موعد نهاية العام الدراسي 1444 في السعودية

وفي سياق متصل فإنه ينتهي العام الدراسي 1444، يوم الثلاثاء 3 من شهر ذي الحجة 1444هـ، الموافق 21 يونيو 2023م، وذلك بحسب ما قد صرحت به وزارة التعليم السعودية، حيث يحصل الطلبة على إجازة نهاية العام الدراسي التي تكون مدتها شهرين تقريبا في ختام العام الدراسي.