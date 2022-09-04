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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول إجازات المدارس 1444 وأيام الإجازات وموعد نهاية العام الدراسي في المقال التالي
عمر شويل - جدة جدول إجازات المدارس 1444 قد أعلنت عنه وزارة التعليم السعودية، وذلك في إطار إعلانها عن التقويم الدراسي للعام الجديد، كما قامت بتحديد أيام الإجازات التي تحل خلال السنة الدراسية وعدد ساعات دوام الطاقم الإداري والطلاب والطالبات، وسنتطلع معا على التقويم الدراسي المعتمد من قبل وزارة التعليم وجدول الإجازات للعام 1444، كما كانت قد أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 1444 في 1 صفر 1444 هـ الموافق 28 أب 2022 م، وقد أصدرت الوزارة التقويم الدراسي وفقا للنظام الدراسي الجديد، إضافة لجدول إجازات العام الدراسي.
جدول إجازات المدارس 1444 في السعودية
وقد صرحت وزارة التعليم السعودية عن جدول إجازات العام الدراسي الجديد 1444 على النحو التالي:
- إجازة اليوم الوطني 21 و22 أيلول عام 2022 الموافق 5 و26 صفر عام 1444
- إجازة نهاية أسبوع مطولة 16 و17 تشرين الأول 2022 الموافق 20 و21 ربيع الأول 1444
- إجازة نهاية أسبوع مطولة 10 تشرين الثاني 2022 الموافق 16 ربيع الآخر 1444
- إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول 24 تشرين الثاني 2022 الموافق 30 ربيع الآخر 1444
- إجازة نهاية أسبوع مطولة 18 كانون الأول 2022 الموافق 24 جمادى الأولى 1444
- إجازة نهاية أسبوع مطولة يومي 15 و16 كانون الثاني 2022 الموافق 22 و23 جمادى الآخر 1444
- إجازة يوم التأسيس 22 و23 شباط 2023 الموافق 2 و3 شعبان 1444
- إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني 2 آذار 2023 الموافق 10 شعبان 1444
- إجازة عيد الفطر 13 نيسان 2023 الموافق 22 رمضان 1444
- إجازة نهاية أسبوع مطولة 28 و29 أيار 2023 الموافق 10 و11 ذي القعدة 1444
- إجازة نهاية العام الدراسي 22 حزيران 2023 الموافق الرابع من شهر ذي الحجة 1444
موعد نهاية العام الدراسي 1444 في السعودية
وفي سياق متصل فإنه ينتهي العام الدراسي 1444، يوم الثلاثاء 3 من شهر ذي الحجة 1444هـ، الموافق 21 يونيو 2023م، وذلك بحسب ما قد صرحت به وزارة التعليم السعودية، حيث يحصل الطلبة على إجازة نهاية العام الدراسي التي تكون مدتها شهرين تقريبا في ختام العام الدراسي.
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