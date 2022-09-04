نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “خطوات” تسجيل في حساب المواطن 1444 والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا بشكل رسمي بإعادة فتح باب تسجيل في حساب المواطن، وكذلك تخصيص مبلغ 10.4 مليون ريال للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وأمر كذلك بتخصيص حساب منفصل لمعالجة ارتفاع الأسعار ومساعدة المواطنين في النفقات الحياتية، نوضح لكم عبر هذا المقال خطوات وشروط إنشاء حساب جديد في حساب المواطن 1444هـ، والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية لا تدخر جهدا من أجل دعم مواطنيها بكل الصور الممكنة. الشروط المطلوبة للتسجيل الجديد في حساب المواطن 1444 هـ يجب أن يكون المتقدم مقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية بشكل دائم

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة

يجب أن تكون الإقامة الدائمة للمواطن في المملكة العربية السعودية لمدة 90 يومًا المتبقية من العام الحالي

لا يشترط أن يكون المواطن مقيد في مكاتب حكومة المملكة العربية السعودية

يجب أن يكون مقدم الطلب من ذوي الدخل المنخفض يستحق الدعم

يجب ألا يمتلك مقدم الطلب أية أشياء ثمينة أو غير منقولة أو أصول عقارية مسجلة باسمه المستندات المطلوبة في فتح حساب مواطن 1444هـ ويجب من أجل التقدم لفتح حساب مواطن تجهيز الأوراق التالية: نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالمستفيد

مفردات الحساب المصرفي لمقدم الطلب

توثيق الدخل الشهري لصاحب المطالبة

بطاقة عائلية تخص المتقدم

ملف الحالة الاجتماعية الخاص بالمتقدم خطوات تسجيل في حساب المواطن 1444 الدخول على موقع حساب المواطن الرسمي

اختيار رمز التسجيل الجديد.

تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على حفظ

قم بإدخال كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك في الحال

قم بتعيين كلمة مرور جديدة بعد ذلك خاصة بالحساب

اقرأ الشروط الواردة أمامك وقم بالتأشير على خانة القبول

قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل

والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية وهي معلومات عامة مثل العنوان معلومات الحساب المصرفي معلومات صاحب الرسوم معلومات الدخل معلومات العقارات

انقر فوق الزر المسمى إرسال الطلب بعد ذلك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “خطوات” تسجيل في حساب المواطن 1444 والأوراق المطلوبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.