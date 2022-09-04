نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات مكتبة جرير بالسعودية على الأجهزة الإلكترونية بمناسبة بداية الدراسة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مكتبة جرير والتخفيضات الهائلة التي دائماً توفرها على كافة الأجهزة الإلكترونية بكل أنواعها وماركتها والتي تعمل على توافرها في جميع منافذ البيع التابعة لها بداخل السعودية ومن بين تلك الخصومات يتوفر خصم 30% على هاتف هواوي بي 50 برو وأيضاً خصم 25% جوال نوكيا 20X وغيرهم الكثير وسوف نعرضها بالتفصيل. عروض مكتبة جرير على الهواتف المحمول متواجد خصم على جوال هونر 70 سعة 256 جيجا بايت و8 جيجا بايت رام 5 G سعر الجوال بعد الخصم 1,999 ريال سعودي كما توفر مكتبة جرير هدايا على الجوال بقيمة 1,027 ريال سعودي من اختيار المشتري. كما متاح جوال سامسونج جالكسي اس 22 مواصفات الهاتف كالآتي سعة 256 جيجا بايت و8 جيجا بايت رام 5 G متوفر عليه خصم يصل الى 11% ليصل السعر إلى 3,09.ريال سعودي من أصل 4,499 ريال سعودي كما متوفر خصم إضافي يصل إلى 20% عند إستخدام بطاقات فيزا الائتمانية أو مسبقة الدفع من الراجحي، بادر بالحصول على العرض الخالي وتوفير 400 ريال سعودي.

متواجد بمكتبة جرير جوال نوكيا 20X بسعر 899 ريال سعودي بعد خصم يصل إلى 25% حيث كان سعره من قبل 1,199 ريال سعودي فبتلك العرض سوف يتم توفير 300 ريال سعودي، وعند إستخدام بطاقات فيزا الائتمانية من الراجحي تحصل على خصم 20%. جوال هواوي نوفا Y70، بسعر 609 ريال سعودي الجوال بسعة 4 جيجا بايت رام ، 64 GB، الخصم المتوفر يصل إلى 6% فكان السعر قبل الخصم 649 ريال سعودي. وفر 40 ريال سعودي + هدايا إضافية على الجوال بقيمة 99 ريال سعودي من اختار المشتري.

متاح جوال هواوي ميت اكس اس 2 الأكثر انتشاراً الان ومبيعاً سعته 8 جيجا بايت رام و512 GB بسعر 7,999 ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة ليس فقط بل توفر عليه مكتبة جرير هدايا بقيمة 463 ريال سعودي. هواوي بي 50 بوكت متوفر عليه خصم لفترة محدودة يصل إلى 24% ليصل السعر إلى 4,899 ريال سعودي بعد أن كان قبل الخصم إلى 6,499 ريال سعودي، سعة الجوال كبيرة جدا لتحميل الملفات والوسائط وكافة شئ فتصل إلى 12 جيجا بايت رام، 512 GB, وأيضاً 4G LTE ، وفر الأن بمبلغ 1,600 ريال سعودي.

خصم 30% على جوال هواوي بي 50 برو سعة 256 جيجا بايت, 8 جيجا بايت رام, 4GLTE ،انخفض سعر الجوال ليصل إلى 2,999 ريال سعودي من أصل 4,299 ريال سعودي، بادر بشراء الجوال وتوفير 1,300 ريال سعودي.

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