نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم الضمان الاجتماعي الموحد للاستفسارات والشكاوي للمتسفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين أو المستفيدين عن رقم الضمان الاجتماعي الموحد، حيث أن برنامج الضمان الاجتماعي المطوّر نجح في مساعدة الكثير من المواطنين وارتفعت شهرته وشعبيته وتستمر في الزيادة وبذلك يزداد الإقبال عليه، ولكن هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية حتى يتم تحديد الفئات المستحقة وسنوضح الكثير من المعلومات بخصوص البرنامج للأشخاص التي ترغب في التقديم عليه حتى نساعدهم في حالة أرادوا الاستفادة منه.

ما هو رقم الضمان الاجتماعي الموحد ؟

يمكنكم التواصل مع برنامج الضمان الاجتماعي المطوّر من خلال الرقم الموّحد وهو 19911 وهو متاح طوال اليوم وكل أيام الأسبوع ولكن يمكنكم أيضًا عرض أي استفسار أو مشكلة بالتواصل مع خدمة عملاء البرنامج على رقم 1444.

آخر موعد التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطوّر

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن الفترة المحددة للتسجيل وآخر فترة يمكنكم فيها التسجيل على البرنامج وهو يوم الخامس من شهر ربيع الآخر لعام 1444هـ وذلك يكون في نهاية شهر أكتوبر المقبل عام 2022م ويجب اللحاق بالموعد حتى لا يفوتكم الميعاد.

شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطوّر

هناك بعض الشروط التي تم تحديدها من قبّل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية وتتمثل الشروط في كل مما يلي:-