نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على تمويل إمكان الراجحي وأهم الشروط الواجب توافرها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم شركة إمكان إحدى الشركات المملوكة للبنك الراجحي تمويل شخصي مصغر للمواطنين السعوديين بدون تحويل للراتب وبدون الحاجة إلى وجود كفيل وبدون ضامن بشروط سهلة وميسرة ويتم الموافقة عليه فورا في حالة إذا كان العميل مستوفي لكافة الشروط والأحكام. مميزات الحصول على التمويل المصغر من إمكان يخضع التمويل المصغر من إمكان لأحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها.

قرض شركة إمكان لا يحتاج إلى كفيل ولا يحتاج إلى ضامن.

يمكن للعميل الحصول على قرض إمكان بداية من 2000 ريال سعودي وحتى 25000 ريال سعودي.

قرض شركة إمكان لا يحتاج إلى تحويل للراتب الشهري.

يتميز تمويل إمكان بطول فترة سداد حيث تبدأ من 12 شهرا وقد تصل إلى 60 شهرا.

يتم طلب تمويل شركة إمكان إلكترونيا من خلال التطبيق الإلكتروني للراجحي. أهم الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل شركة إمكان الشخصي يجب أن يكون العميل الراغب في القرض يحمل الجنسية السعودية.

يجب ألا يقل عمر الراغب في الحصول على التمويل عن عشرون عام ولا يزيد عن ستون عام.

في حالة عدم تحويل الراتب يشترط ألا يقل الدخل الشهري للعميل الراغب في التمويل عن 7000 ريال سعودي.

في حالة تحويل الراتب يجب ألا يقل الدخل الشهري عن 2000 ريال سعودي.

يجب أن يكون العميل يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

يشترط أن يقوم العميل بتقديم جميع الأوراق التي يتطلبها الحصول على التمويل.

يجب أن يكون العميل الراغب في الحصول على التمويل عميل لدى مصرف الراجحي.

يجب أن يكون لدى العميل سجل إئتماني جيد. طريقة وخطوات التقديم والحصول على تمويل شركة إمكان يقوم العميل بتحميل تطبيق إمكان من على جوجل بلاي.

من على جوجل بلاي. ثم يقوم العميل بتسجيل الدخول وإدخال إسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك يقوم بالضغط على تقديم الطلب للحصول على التمويل.

يقوم العميل بإدخال مبلغ التمويل الذي يرغب في الحصول عليه بما لا يتجاوز الحد الأقصى للتمويل.

ثم يقوم العميل بإدخال جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

بعد ذلك يقوم العميل بالموافقة على كافة الشروط والأحكام بعد قراءتها جيدا.

ثم يقوم العميل بعد التأكد من كافة البيانات بإرسال الطلب.

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