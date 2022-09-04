نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي التعليمية وخطوات تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي، والتي يتم البحث عنه هذه الأيام من قبل الطلبة والطالبات والتعرف على كيفية الدخول على منصة مدرستي التعليمية، حيث تعتبر منصة مدرستي احد اهم المنصات التعليمية داخل المملكة العربية السعودية، وتقدمها وزارة التربية والتعليم من اجل تقديم المناهج للطلاب دون الذهاب إلى المدارس بسبب الظروف التي تمر بها المملكة نتيجة كورونا، والعديد من الأشخاص والطلاب يرغبون في معرفة خطوات منصة مدرستي تسجيل الدخول، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على كيفية الدخول على رابط منصة مدرستي بالتفاصيل.

رابط منصة مدرستي

وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية قد أعلنت في الآونة الأخيرة عن استكمال الفصل الدراسي الثاني مثل ما تم مع الفصل الدراسي الأول مع وجود عدد من التعديلات الاستراتيجية الخاصة بالتعليم من خلال رابط منصة مدرستي، وهذا من اجل تمكين الطلبة والطالبات من الدخول على منصة مدرستي التعليمية بمنتهى السهولة وعمل الاختبارات الأسبوعية من غير مواجهة أي من المشاكل التي تخص مدرستي تسجيل الدخول، وسوف نتعرف على الخطوات من خلال السطور القادمة.

خطوات تسجيل الدخول من خلال رابط منصة مدرستي

يتم الدخول إلى موقع الإلكتروني منصة مدرستي.

ثم تقوم بالضغط على كلمة تسجيل الدخول.

وبعد ذلك كتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك.

ثم تقوم بعدها بالضغط على الدخول.

في حالة إن لم يكن لديك حساب قم بالضغط على إنشاء حساب جديد في يمين أعلى الصفحة.

عليك بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك والضغط على إنشاء حساب.

ثم تقوم بحفظ كلمة السر واسم المستخدم لاستخدامهم في وقت لاحق.

وبذلك يتم تسجيل الدخول في المنصة لجميع الطلاب.

الكثير من الطلاب هذه الأيام يتوافدون بكثره للدخول على رابط منصة مدرستي الإلكتروني، حيث قامت وزارة التعليم السعودية بتقديم هذا الموقع لاستكمال الطلاب المناهج التعليمية الخاصة بهم لجميع المراحل، ويمكن من خلال الرابط ادء الامتحانات والتواصل مع نخبة من المعلمين ذات الخبرة الكبيرة في مجال التعليم.

منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز

كانت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قد أوضحت خطوات تفعيل خاصية المعلم وحذف الدردشة في برنامج مايكروسوفت تيمز التعليمي، هذا عن طريق تسجيل الدخول على مايكروسوفت تيمز وبعدها ستظهر لك أيقونة الفريق، هذا من خلال اتباع الخطوات الأتية.