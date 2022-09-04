نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة مدرستي تسجيل جديد schools.madrasati.sa طريقة التسجيل للطالب في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر رابط منصة مدرستي تسجيل جديد 1444 لإنشاء حساب لطالب مستجد أو ولي أمر، وذلك بعد أن بدأت أول أيام العام الدراسي الجديد الفصل الأول اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ الأول من شهر صفر لعام 1444هـ الموافق لتاريخ الثامن والعشرون من أغسطس 2022م وفق الخطة الزمنية الدراسية أو التقويم الدراسي الجديد 1444هـ، كما نوضح طريقة التسجيل في منصة مدرستي التعليمية للطالب المستجد، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول الرسمي من وزارة التعليم.

رابط منصة مدرستي تسجيل جديد 1444

أطلقت وزارة التعليم عام منصتي مدرستي وروضتي التعليمية لطلاب وطالبات مراحل التعليم العام بالمملكة العربية السعودية لدعم عمليات التعلم عن بعد، حيث توفر منصة مدرستي للطالب العديد من الأدوات التعليمية التي من شأنها دعم عمليات التعليم والإسهام في تحقيق أهداف وزارة التعليم الخاصة بالمناهج والمقررات.

بالإضافة إلى دعمها تحقيق المهارات والقيم والمعارف للطلاب والطالبات لكي تتماشي وتتواءم مع المتطلبات الرقمية للحاضر والمستقبل، وقد ظهر دور المنصة الإيجابي جلياً خلال أزمة كورونا، حيث استمرت العملية التعليمية دون توقف من خلال منصة مدرستي التعليمية، مع مراعاة تحقيق السلامة للطلبة خلال الجائحة.

وتوفر الوزارة من خلال مدرستي للتعليم عن بعد الكتب والمقررات الدراسية لكافة المراحل الدراسية، إلى جانب توفير مسارات تعليمية وتفاعلية متنوعة، وتوفير بنكاً يحتوي على ما يزيد عن مائة ألف سؤالاً إلكترونياً محكماً بجميع المقررات الدراسية لكافة الطلاب، ويمكن الذهاب إلى حسابك في منصة مدرستي من خلال اتباع رابط منصتي منصة مدرستي الرسمي المرفق بالتالي:

رابط منصة مدرستي تسجيل جديد (schools.madrasati.sa).

طريقة التسجيل في منصة مدرستي للطالب

يتاح تسجيل طالب جديد من خلال الدخول إلى منصة مدرستي باتباع رابط مدرستي تسجيل الدخول الرسمي المرفق عالية، ثم التوجه إلى منصة العودة إلى المدارس، ثم النقر على تسجيل جديد، ثم تعبئة السجل المدني أو رقم الإقامة للطالب وجوال الأب،

وسوف تصلك رسالة نصية على الجوال تحتوي على رمز التحقق، قم بإدخال كود التحقق والنقر على دخول، وسيتم إرسال رسالة نصية إليك تحتوي على اسم المستخدم وكلمة المرور لدخول منصة مدرستي، ويمكن الإطلاع على طريقة التسجيل في منصة مدرستي من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

وفي حال مواجهتك أي مشكلة أثناء التسجيل في المنصة التعليمية، فيمكن التواصل مع الدعم الفني لمنصة مدرستي أو رقم مدرستي الموحد وزارة التعليم لتقديم المساعدة في حل المشكلة، ومن يرغب في الحصول على رابط منصة مدرستي تسجيل جديد الرسمي، يمكنه ذلك من خلال المقال الآن.