نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب سبتمبر حساب المواطن 2022-1444 وقيمة الدعم الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر حساب المواطن من أهم الخدمات التي تدعم المواطنين السعوديين محدودي الدخل على أساس شهري حيث يتم دفع الأجور في اليوم العاشر من كل شهر حسب التقويم الميلادي ويقام في العاشر في اليوم التالي الأحد الموافق 11 سبتمبر 2022 الموافق 15 صفر 1444 هـ، حيث أن البرنامج يعد من أفضل البرامج الخيرية التي تدعم شريحة كبيرة من المواطنين والمستفيدين بشكل عام، وفي السطور التالية نوضح لكم شروط وراتب دعم حساب المواطن.

شروط التسجيل الجديدة لحساب المواطن

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن فتح حساب للمواطن 1444 ووضعت بعض الشروط وفقًا للاتي:-

يجب أن يكون جميع المتقدمين للتسجيل من المواطنين السعوديين المقيمين في المملكة.

يشترط أيضًا ألا يقل عمر المواطن عن 18 عامًا.

يجب أن يكون للمواطنين دخل محدود.

لا يُطلب من المتقدمين التسجيل في أي وكالة حكومية في المملكة العربية السعودية.

لا تملك أي شيء ذي قيمة أو تسجله باسمك.

راتب دعم حساب المواطن لعام 1444

تضاف تكلفة الدعم الإضافية البالغة 8 مليارات ريال لدعم المواطنين، بحيث تكون على النحو التالي:-

تكلفة دعم رب الأسرة 720 ريال سعودي.

مبلغ المساعدة لرب الأسرة دون سن 18 سنة 215 ريال.

يجب أن يكون ممثل العائلة 18 سنة أو أكثر ومبلغ الدعم 360 ريال سعودي.

الاستعلام عن حساب المواطن

كانت إعادة التسجيل في البرنامج بشرى سارة لكثير من مواطني المملكة العربية السعودية حيث أعلن البرنامج عن الخطوات التالية:-