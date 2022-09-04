نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحصول على سيارة وسكن دون مقابل مساعدات مؤسسة وليد بن طلال الخيرية للمواطنين المحتاجين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسعى الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية لتوفير حياة كريمة لأنفسهم ولكن تضيق السبل في بعض الأحيان، وعرفانًا بالجميل قد قرر الأمير الوليد بن طلال استكمال مشروعه الذي قام بإطلاقه من خلال مؤسسته الخاصة، وهي “الوليد للإنسانية”، ذاكرًا أنه في خلال مدة عشر سنوات، سوف تكون عدد المساعدات المقدمة من خلال المؤسسة قد قدمت لما يقدر بـ 100.000 مواطن ومواطنة داخل المملكة العربية السعودية، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول الشروط وطريقة التقديم على مساعدات الأمير وليد بن طلال، يمكنكم متابعة قراءة المقال. مساعدات الأمير الوليد الخيرية يقدم الأمير الوليد بن طلال نوعين مختلفين من المساعدات، الأولى تكون في شكل تسليم وحدات سكنية، أما الثانية تكون عن طريق تقديم سيارات، ولكل منهم شروط يتطلب توافرها من أجل الحصول عليهم بالمجان.

فقد وفرت مؤسسة الأمير الوليد بن طلال للأعمال الخيرية، الطريقة الخاصة بالتقديم على تلك الوحدات، والتي تكون عن طريق الإنترنت لسهولة التقديم من كافة مدن المملكة العربية السعودية.

فمن أهم مميزات تلك المؤسسة أنها تقوم بدعم المواطنين في كافة أنحاء المملكة ولا تقتصر على مكان معين فقط.

فمن أهم مميزات تلك المؤسسة أنها تقوم بدعم المواطنين في كافة أنحاء المملكة ولا تقتصر على مكان معين فقط. وللتقديم، يمكن للمواطن الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية، ومنها يختار “تسجيل وتعبئة البيانات”، ومن الضروري إدخال بيانات سليمة بنسبة 100%، لسهولة الحصول على الوحدات، بالإضافة إلى سهولة التواصل مع المواطن في حالة تقديم مساعدة.

وبعد الانتهاء من ملء كافة البيانات، يتم الضغط على أيقونة “تسجيل”، وبذلك تكون في جدول المرشحين للحصول على مساعدات من الأمير الوليد.

وفي أقرب وقت سـ تقوم المؤسسة بالرد برسالة علي الهاتف الجوال الخاص بالمواطن. شروط الحصول على سيارة تتوافر بعض الشروط الموضوعة من قبل المؤسسة الوليد بن طلال لحصول المتقدم على سيارة من الـ 10٫000 سيارة التي توفرها المؤسسة، ومن تلك الشروط الآتي: فـ يجب أن يكون أقصى راتب يتقاضاه المواطن المقدم علي تلك السيارة لا يتجاوز 3000 ريال سعودي.

كما يشترط عدم التقديم أكثر من مرة، لسهولة الوصول إليه وإتاحة الفرصة لغيره من المواطنين المستحقين الدعم.

أيضًا يشترط عدم امتلاك المتقدم لـ أي سيارة بالفعل. شروط الحصول علي وحدة سكنية من أهم الشروط هو ألا يتجاوز راتب رب الأسرة عن 3000 ريال سعودي.

أيضًا يشترط عدم امتلاك الأسرة عقار سكني خاص بهم.

مع ضرورة الالتزام بعدد مرات التقديم، “مرة واحدة” ولا يسمح بتجاوزها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحصول على سيارة وسكن دون مقابل مساعدات مؤسسة وليد بن طلال الخيرية للمواطنين المحتاجين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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