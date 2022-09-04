نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعفاء بنك الراجحي الجديد 1444 في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعفاء بنك الراجحي الجديد، يعتبر احد اهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية والذي يقدم العديد من الخدمات التمويلية والقروض المختلفة، من بين هذه القروض تمويل شخصي مصرف الراجحي وهناك أيضا التمويل العقاري بنك الراجحي وغيرها من القروض الأخري المتنوعة، يقدم البنك قروض ليس للمواطنين فقط ولكم للمقيمين أيضا ولهذا هو من البنوك التي ذات شعبيه كبيره جدا بسبب الخدمات المقدمة، وهناك أيضا بنك الراجحي الأعفاء الجديد وهذه هي من اهم الخدمات المقدمة من الراجحي، حيث أن إعفاء مصرف الراجحي الجديد يقدم خدمه كبيره لعدد كبيره من عملاء البنك والتي سوف نتحدث عنها بالتفاصيل في هذه المقالة.

إعفاء بنك الراجحي الجديد

كما تحدثنا اعلي المقالة أن بنك الراجحي يقدم عدد كبير جدا من الخدمات التمويلية لكل الأفراد والشركات في المملكة العربية السعودية، وقد اعلن البنك في الفترة الأخيرة عن إعفاء بنك الراجحي الجديد الذي يخص الأقساط المتبقية لعملاء البنك، نجد أن هناك فئه كبيره من المستفيدين الحاصلين على قروض مختلفه من مصرف الراجحي لا يقدرون على سداد الأقساط المتبقية بسبب ظروف مختلفه، ولهذا جاء البنك بتقديم خدمة إعفاء مصرف الراجحي الجديد 1444 لكل الأشخاص الغير قادرين على سداد هذه الأقساط المتبقية، هذا الأمر يساعد هؤلاء الأشخاص بسبب ظروفهم الشخصية من خلال تقديم الإعفاء الجديد من بنك الراجحي، وهناك شروط لكل من يريد هذا الإعفاء وأيضا هناك خطوات لتقديم الطلب سوف نتعرف عليها في السطور القادمة.

شروط إعفاء بنك الراجحي الجديد

أولا لابد أن تكون حاصلا على الجنسية السعودية ومقيم داخل أرضي المملكة العربية السعودية مدة لا تقل عن ستة أشهر.

يجب ألا يزيد عمرك عن 60 عام من وقت سداد قيمة آخر قسط من الأقسام.

يشترط ألا يقل راتبك الشهري عن قيمة الحد الأدنى للأجور وهو 2000 ريال سعودي.

لا بد من تقديم أوراق تدل على عملك بجهة سواء كانت خاصة أو حكومية.

خطوات تقديم طلب إعفاء بنك الراجحي الجديد