نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور “sbis hrsd” عقب إعلان النتائج 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم تخصيص منصة الضمان الاجتماعي المطور لكي يتم عليها استقبال جميع الطلبات الخاصة بعملية التسجيل في الضمان، أو الاستعلام عن ظروف الطلب الذي تم تقديمه، ومعرفة نتيجة إذا كان مقدم الطلب مؤهل أم لا، وذلك بعد إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إجراء بعد التحديثات على نظام الضمان الاجتماعي، وإضافة بعض الفئات الجديدة التي لم تكن مسجلة من قبل ضمن المستفيدين من الدعم الذي يقدمه الضمان الاجتماعي، واليكم رابط استعلام أهلية الضمان الاجتماعي المطور.

رابط التسجيل على منصة الضمان الاجتماعي المطور

قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دعوتها لجميع الفئات للاستفادة من الدعم الذي تقدمه هيئة الضمان الاجتماعي، ولكن يجب أولا التسجيل في البرنامج الخاص بالدعم، والتقديم على الموقع الجديد وتسجيل الدخول من خلال هذا الرابط sbis.hrsd.gov.sa

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444

لكي يستطيع المواطن السعودي الاستفادة من الدعم المقدم من برنامج الضمان الاجتماعي المطور 1444 هناك بعض الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لابد أن تتوفر في الشخص المستفيد، وتتمثل هذه الشروط في:

أن يكون المتقدم مقيم إقامة كاملة ودائمة في المملكة على الأقل عاما كاملا قبل موعد التقديم.

أن يكون حاملا الجنسية السعودية ماعدا ثلاث فئات وهم:

زوجة المواطن السعودي ومطلقته وارملته التي لديها أطفال منه.

أبناء المطلقة أو الأرملة السعودية ولكنها متزوجة غير سعودي.

الأيتام وذوي الإعاقات.

إستكمال المستندات الخاصة التي تطلبها الوزارة بخصوص الصحة والتعليم.

الالتزام بخطط التوظيف والتأهيل التي توفرها الوزارة للمستحقين، وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

لابد من عدم إقامة المتقدم في أحد المراكز الايوائية التي ترعاها المملكة.

عدم تجاوز الدخل الشهري للمتقدم المستقل أو الأسرة الحد الذي يمنع الضمان الاجتماعي المطور والذي تم تحديده ب 1100 ريال لرب الأسرة، و 550 ريال للتابعين له.

رابط استعلام أهلية الضمان الاجتماعي المطور 1444

للاستعلام عن نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي المطور لكافة المتقدمين في برنامج الضمان الاجتماعي، ومعرفة إذا ما كان المتقدم مؤهل أم غير مؤهل، كل ذلك من خلال الرابط الإلكتروني sbis.hrsd.gov.sa كما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الأشخاص التي يتم تأهيلهم وقبولهم سوف يحصلون على مساعدات مالية، بعد إجراء لجنة أبحاث التطبيق بحثا على حالة المتقدم.