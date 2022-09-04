نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأسر المحتاجين تواصل بمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد لطلب مساعدة مالية وعينية وسداد الدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة لأسر المحتاجين تواصل بمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد كشفت مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية عن تقديم كافة المساعدات إلى كل المحتاجين وبكل أنواع المساعدات التي قد يحتاج إليها الفرد داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن المؤسسة هي من أشهر مؤسسات السعودية بالنسبة إلى تقديم الخير بل وكانت على رأس المؤسسات من ناحية الشهرة والنجاح في تقديم الخير ومساعدة الغير، وسنوضح لكم كيفية تقديم طلب المساعدة وشروط التقديم عليها والتي يجب أن تكون متوفرة في كل مواطن متقدم على المساعدة.

شروط تقديم طلب مساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

من أبرز شروط مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية والتي يجب أن تكون متوفرة في كل متقدم حتى يتم قبول طلبه ويكون مستحقًا للمساعدة هي كل مما يلي:-

من الضروري والواجب أن يكون المواطن المتقدم للحصول على المساعدة سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية وخاصة قبل عام من التقديم.

يمكن استثناء شرط الجنسية بأن يكون المتقدم الغير سعودي لديه بطاقة تنقل داخل المملكة العربية السعودية.

يشترط أن يقوم المتقدم بتقديم كافة الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة منه والتي تدعم وتعزز طلبه بالحصول على المساعدة.

توضيح حالته الاقتصادية والاجتماعية والمادية ويرفق ذلك بالأوراق ويكتب الأسباب الحقيقية التي دفعته لطلب المساعدة بدون خطأ أو تزوير أو نقص.

يجب أن يكون المتقدم على المساعدة واحد من ضمن الفئات الأكثر استحقاقًا للحصول عليها والتي سنوضحها في الفقرة التالية.

الفئات الأكثر استحقاقًا لمساعدات الأمير عبد العزيز بن فهد 1444هـ

هناك بعض الفئات والحالات التي تم تصنيفها بأنهم أكثر استحقاقًا للمساعدة من المؤسسة وتتمثل فيما يلي:-