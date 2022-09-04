نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول معاشات الضمان الاجتماعي المطور 1444 وطريقة الاستعلام عن الدعم من sbis.hrsd برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهم ما يبحث عنه مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور حاليًا هو موعد صرف المعاش من أجل الاستفادة منه بطرق مختلفة حيث توضح وزارة التنمية الاجتماعية أنه تم قبول مجموعة كبيرة من الأشخاص في السعودية في برنامج الضمان الاجتماعي المطور بعد التحديث الذي سبق الإعلان عنه ولهذا يبحث العديدين عن موعد نزول معاش الضمان الاجتماعي والجدير بالذكر أن التحديث السابق ذكره في شروط البرنامج تم من أجل إضافة عدد أكبر من الأشخاص في السعودية والذي لهم حق في الحصول عليه إذ أنه يساهم في تحسين المعيشة وزيادة الدخل وفيما يلي نعرفكم على موعد نزول المعاش وكيفية الاستعلام عنه.

موعد نزول معاشات الضمان الاجتماعي المطور 1444

اليوم الأول شهريًا من كل شهر ميلادي هو ميعاد إيداع دعم المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور ولهذا تم توفير دعم شهر أغسطس للمستفيدين في الحسابات البنكية الخاصة بهم مع بداية هذا الشهر وتمكن الجميع من الحصول عليه، حيث تقوم الوزارة بإيداع الدعم في حساباتهم البنكية وعليهم فقط التوجه إلى ماكينة السحب أو البنك للحصول على الدعم المحدد لكل فرد حسب الشروط الموضوعة من وزارة التنمية الاجتماعية، مع العلم أن موعد صرف المعاش لشهر سبتمبر القادم هو الأول من الشهر والذي يوافق يوم الخميس لهذا لن يكون هناك تقديم أو تأخير في موعد صرف الدعم إذ أنه لا يوافق عطلة رسمية بل يوم من أيام العمل المعتادة في السعودية حيث أن التأخير أو التقديم يتم في حالة كان يوم صرف الدعم يوم إجازة رسمية في السعودية كيوم الجمعة أو السبت.

طريقة الاستعلام عن الدعم من sbis.hrsd برقم الهوية

ومن أجل الاستعلام عن قيمة الدعم وموعد نزوله من وزارة التنمية الاجتماعية باستخدام رقم الهوية يتم اتباع الخطوات التالية بالضبط: