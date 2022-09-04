نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن الدفعة 58 .. خطوات الاعتراض على نتيجة الأهلية في البرنامج 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشر الحساب الرسمي لبرنامج “حساب المواطن” عبر صفحته الرسمية بموقع التدوين المصغر، خطوات الاعتراض على نتيجة الأهلية في برنامج حسابات المواطنين، وذلك بعد اعلان الحساب الرسمي الخاص بالبرنامج إصدار أهليات المواطنين داخل البرنامج. يمكنك من خلال موقع ثقفني التعرف علي أسباب رفض أهلية حساب المواطن للمتقدمين الجدد ببرنامج الدعم الإضافي.

وقد ازدادت مؤشرات البحث من قبل المستفيدين من البرنامج حول موعد صرف حساب المواطن الدفعة 58، وخاصة بعد تداول بعض الأخبار التي تفيد بنزول زيادة على رواتب المستفيدين. لذلك سوف نوضح عبر السطور التالية خطوات تقديم اعتراض على اهلية حساب المواطن.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 58

من المقرر أن يتم إيداع رواتب حسابات المواطنين خلال اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ولكن سوف يتوافق هذا اليوم خلال شهر سبتمبر مع يوم السبت الذي يعد إجازة رسمية في السعودية، ولذلك سيتم صرف الرواتب خلال اليوم التالي الحادي عشر من شهر سبتمبر والذي يوافق الخامس عشر من شهر صفر ١٤٤٤.

الجدير ذكره أنه في اليوم العاشر من شهر أغسطس الماضي تم إيداع حساب المواطن الدفعة رقم ٥٧، وقد بلغ عدد الأفراد المستفيدين من هذه الدفعة قرابة ١٠.٩ مليون مستفيد بمبلغ مالي يصل إلى ٣.٦ مليار ريال سعودي، حيث بلغ إجمالي ما تم تقديمه من البرنامج منذ إنشائه خلال عام ٢٠١٧ حتى وقتنا الحالي نحو ١٢٧ مليار ريال سعودي، وقد بلغ إجمالي التعويضات عن الدفعات السابقة نحو ١.١٣٣٣ ريال. علاوة على ذلك وضحنا كم مدة دراسة الأهلية حساب المواطن بعد التسجيل 1444.

كيفية الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

أعلن البرنامج عن خطوات الاستعلام عن أهلية المستفيدين من الدعم، حيث يتمكن جميع المتقدمين من الاستعلام باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص البوابة الإلكترونية.

الضغط على الأيقونة الخاصة بالخدمات الإلكترونية.

القيام بإدراج رقم الهوية الخاص بالمستخدم، ثم يتم إدخال الرمز المرئي.

الضغط على زر الاستمرار حتى يتم ظهور كافة المعلومات المتعلقة بنتائج الأهلية.

في حال قبول المتقدم سيتم ظهور جميع البيانات التي تتمثل في تاريخ دراسة الأهلية و المعلومات الخاصة بالعائل وأعدادهم.

وفي حال كان المتقدم غير مؤهل سيتم ظهور أسباب رفض الأهلية.

خطوات تقديم اعتراض اهلية حساب المواطن

أكد البرنامج أنه من الممكن أن يتم تقديم طلبات اعتراض على نتائج الأهلية وسيتم الرد على الطلبات في اقرب وقت ممكن، ولكن يشترط أن تُقدم الطلبات قبل حلول اليوم العاشر من الشهر الميلادي.

ونوه البرنامج انه في حالة ظهور “غير مؤهل” يمكن للمستفيد من تقديم الاعتراض على نتيجة الأهلية من خلال التالي: