نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجميع العملاء بدون تحويل الراتب 20,000 بالتقسيط على 24 شهر في المقال التالي
عمر شويل - جدة بكل سهولة وسرعة في الحصول يتمكن كل من المواطن السعودي وأيضاً المقيم من الحصول على قرض المشتريات بأبسط الشروط والأحكام وذلك دون الحاجة إلى أى مستندات أو مراجعات عند طلب التمويل وقد تم تصميم تمويل المشتريات لدى شركة إمكان للتمويل بالمملكة العربية السعودية بأحدث التقنيات المالية الحديثة وأيضاً المطورة ومن خلال مقالنا بموقع ثقفني سوف نعرض لكم كافة التفاصيل.
لجميع العملاء بدون تحويل الراتب 20,000 لدى شركة إمكان
إحدى أهم الشركات المالية والمعتمدة شركة إمكان للتمويل بالسعودية والتى تحاول دائماً تقديم أفضل العروض وكذلك المنتجات التمويلية الميسرة للأفراد ومن خلال مقالنا اليوم بموقع ثقفني سوف نتعرف على تفاصيل تمويل المشتريات وسوف نبدأ بالحديث عن أهم مزايا تمويل المشتريات لدى شركة إمكان والتى تتمثل في
- قرض المشتريات من إمكان هو قرض شخصي سريع وفوري حيث تتم جميع الإجراءات
- يتميز أيضاً تمويل المشتريات من إمكان بأنه لا يحتاج إلى أى مستندات عند التقديم.
- ربما يصل أيضاً قيمة تمويل المشتريات لدى شركة إمكان إلى 20 ألف ريال.
- 24 شهر هى فترة سداد تمويل المشتربات لدى شركة إمكان.
- كما يتميز كذلك تمويل المشتريات لدى شركة إمكان للتمويل بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري.
- يستطيع أيضاً كل عملاء البنوك وكذلك السعوديين والمقيمين من طلب تمويل المشتريات.
- لا يحتاج كذلك تمويل المشتريات من إمكان إلى أشتراط جهة العمل عند طلب التمويل.
أهم شروط التقديم على تمويل المشتريات لدى شركة إمكان
قرض المشتريات من إمكان هو تمويل يساعد جميع العملاء في توفير كافة المستلزمات التى يرغب العميل فى الحصول عليها ولكن هناك بعض الشروط البسيطة والتي فرضتها شركة إمكان ومن بين الشروط ما يلي
- يشترط أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 18 عام ولا يتعدى 60 عام.
- كذلك يشترط أن يكون الدخل الشهري للمتقدم السعودي لا يقل عن 2000 ريال سعودي.
- كما يشترط أن يكون المتقدم المتقاعد لديه دخل شهري لا يقل عن 1900 ريال سعودي.
- يشترط أيضاً أن يكون المتقدم الغير سعودي لديه دخل لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.
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