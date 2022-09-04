نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحش وصل مواصفات ومميزات وعيوب وأسعار سيارة كيا سونيت KIA Sonet 2023 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر سيارة كيا سونيت من السيارة متعددة الاستخدام ودخلت السوق السعودي عن طريق الكثير من الفئات المختلفة ولدى السيارة الكثير من المميزات سواء من حيث وسائل الأمن والسلامة بالإضافة إلى تصميم السيارة الرائع سواء إن كان الداخلي أو الخارجي ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم كل ما يخص سيارة كيا سونيت.

مواصفات سيارة كيا سونيت

لدى سيارة كيا سونيت الكثير من المواصفات التي لا توجد في أي سيارة أخرى وإليكم في البداية مواصفات المحرك:

تصل سعة المحرك الخاص بالسيارة إلى 1.5 لتر تيربو. كما يصل عدد الأسطوانات إلى أربع أسطوانات. بينما يصل قوة المحرك إلى 115 حصان.

ونوع دفع المحرك أمامي. إما بالنسبة لناقل المتحرك من النوع الأتوماتيكي. بينما استهلاك الوقود هو 17.3 كم/لتر.

مواصفات أنظمة السلامة والأمان

تحتوي السيارة على معدلات أمان عالية كما حرصت الشركة على أن تقدم الكثير من متطلبات السلامة إلى السيارة وبالتالي تجعل السيارة أكثر من حيث الأمان والراحة كما أن السيارة قامت بتزويد السيارة بالكثير من أنظمة الأمان التي تعمل على تحسن تعامل السائل مع السيارة وإليكم في السطور الآتية أبرز الأنظمة التي وفرتها الشركة إلى السيارة:

نظام منع انغلاق المكابح. (ABS) حساسات من الأمام والخلف. نظام استقرار السيارة (VSM) نظام مساعدة الفرامل (BAS). نظام تثبيت سرعة ذكي (CRUISE) كما تحتوي السيارة على نزر تشغيل المحرك. بالإضافة إلى نظام اختيار أوضاع القيادة.

نظام مساعد اصطفاف (APS).

ما هي مواصفات سيارة كيا سونيت الخارجية؟

تتمتع سيارة كيا سونيت بالكثير من السمات الخارجية فلدى السيارة مظهر رائع من الخارج بالإضافة إلى احتواء السيارة على تصميم خارجي حساس للغاية وإليكم في السطور الآتية بعض مكونات السيارة من الخارج: