نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحرس الوطني تعلن عن نتائج القبول كلية الملك خالد للثانوية وتنشر رابط الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة نشرت لجنة القبول والتسجيل بالحرس الوطني منذ قليل رابط الاستعلام عن نتائج القبول كلية الملك خالد لحاملي الشهادة الثانوية، وأكدت على أن نتائج متاحة الآن عبر بوابة القبول الموحد لكلية الملك خالد، يستطيع المتقدمين الاستعلام عنها برقم الطلب ورقم الهُوِيَّة الوطنية، حيث ظهرت نتائج الترشيح الأولى، ثم يدخل الطلاب المقبولين في مرحلة الاختبارات التحريرية، والمقابلات الشخصية، التي إذا استطاع الطالب اجتيازهم تمكن من القبول النهائي بالكلية، والانتظام في الدراسة للعام الجديد 1444.

نتائج القبول كلية الملك خالد للثانوية

ظهرت الآن نتائج القبول المبدئي كلية الملك خالد للثانوية، وبذلك يمكن الاستعلام عنها بكل سهولة، عبر بوابة القبول الموحد لكلية الملك خالد kkmar.gov.sa، لذلك يجب على كل طالب حصل على رسالة القبول، الاطّلاع على تفاصيل المقابلات الشخصية، والاختبارات التحريرية، من حيث المواعيد المحددة، والحضور بالزي الوطني، بالإضافة إلى تجهيز مستندات التقديم، التي منها شهادة الثانوية العامة، والسجل الأكاديمي، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الهُوِيَّة الوطنية

الاستعلام عن نتائج كلية الملك خالد

يستطيع كل طالب قدم طلب التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية الاستعلام عن النتائج، بالطريقة الآتية:

في البداية يذهب الطالب إلى بوابة القبول كلية الملك خالد. يسجل الدخول باستخدام بيانات الحساب الشخصي. يضغط على الاستعلام عن نتائج الترشيح الأولى لذلك. يسجل بيانات الطلب والهوية الوطنية. يضغط على استعلام.

شروط القبول والتسجيل

اشترطت كلية الملك خالد العسكرية توافر بعض الشروط في المتقدمين للالتحاق بالدراسة في الكُلْيَة للعام الجديد 144، منها:

أن يكون الطالب خريج الثانوية العامة ولا يقل عمره عن 17 عام، ولكن لا يتجاوز 22 عام.

أن يكون من أصل سعودي، ونشأ داخل السُّعُودية، ولكن يعفى من هذا الشرط من نشأ في الخارج في أثناء خدمة الوالدين الدول.

ألا يحتوى السجل القضائي على القضايا التي تمس الشرف والأخلاق.

أن يتمتع بالسلوك والسمعة الحسنة الطيبة.

أن يجتاز المقابلات الشخصية التي تحددها لجنة القبول بعد إعلان نتائج القبول المبدئي.

ألا تقل درجة اختبار القدرات والتحصيلي عن 60 درجة.

أن يكون لديه حساب مفعل على منصة أبشر.

أن يجتاز اختبار كفايات اللغة الإنجليزية لذلك.

هذا بالإضافة إلى الشروط الأخرى، والتعليمات التي ينبغي للطلاب الالتزام بها عند التقديم، ومع ظهور نتائج القبول كلية الملك خالد العسكرية؛ حتى يستطيع الطالب الوصول إلى مرحلة القبول النهائي.