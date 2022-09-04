نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن موعد صرف الدفعة الجديدة وصرف الدعم تعرف على كافة التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة معدلات البحث الخاصة بالمواطنين السعوديين في جميع أنحاء المملكة زادت للغاية عن حساب المواطن وموعد صرف الدفعة الجديدة الخاصة بشهر سبتمبر، ومعادلات البحث في تزايد مستمر بعد التصريح بأن هناك زيادة على رواتب المستفيدين، فتابعوا معنا لكي تستطيعوا معرفة آخر الأخبار الدعم والموعد الرسمي الذي صرحت به الدولة بالصرف لشهر صفر 1444 هجريًا.

خطوات التحقق من الدعم الجديد في حساب المواطن

حساب خدمة المستفيدين أعلن رسميًا على الموقع الرسمي الخاص به على تويتر إن التحقق من الدعم الجديد سوف يستطيع جميع المواطنين السعوديين التحقق منه من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي أو التطبيق التي تم التصريح عنه من قِبل الوزارة، وهذه هي الخطوات الرسمية للتحقق:

الذهاب إلى حساب المواطن من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي من هنا.

وبعد ذلك النقر على تسجيل الدخول وبعد ذلك كتابة رقم الهوية الخاصة بالشخص المستفيد، وكلمة المرور الخاص أيضًا، ورمز التحقق المرئي الذي سوف يظهر أمامك والتأكد من صحته.

ثم النقر على تسجيل الدخول وبعد ذلك سوف تظهر لك قائمة قم باختيار الدفعات.

سوف تظهر لك آخر دفعة تم نزولها في هذا الحساب وأيضًا كافة التفاصيل الخاصة بهذا الدفعة، مثل: حاله الأهلية (تم بنجاح أم حالة مُعلقة)، والمبلغ الخاص بالراتب.

هل يمكن تقديم اعتراض؟

بالفعل من حق جميع المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية تقديم اعتراض، وهناك مواعيد يتم التصريح عنها رسميًا خاصة بتقديم الاعتراضات، ولكن لا يمكن لأي مواطن أن يقدم الاعتراض في أي يوم إلا في الأيام والمواعيد التي صرحت بها الوزارة وتستمر لمدة 30 يوم من تاريخ الإعلان عن بداية تقديم الاعتراضات.

موعد صرف حساب المواطن بالهجري

موعد صرف حساب المواطن بالهجري

قام حساب خدمة المستفيدين بالإعلان رسميًا بأن جميع الدفعات لجميع الشهور يتم صرف الدعم الخاص بها يوم 10 من كل شهر ميلادي، ولكن يوم 10 سبتمبر 2022 لهذا العام سوف يصادف إجازة رسمية، لذلك صرح الحساب الخاص بخدمة المستفيدين رسميًا بأن موعد صرف دعم سبتمبر الدفعة 58 لعام 2022 سوف يقوم يوم الأحد الموافق ليوم 11 سبتمبر 2022 والموافق أيضًا ليوم 15 صفر 1444.