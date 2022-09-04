نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إعداد الدروس عبر منصة مدرستي بالمملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايدت عمليات البحث عن منصة مدرستي مع بداية العام الدراسي الحالي بواسطة المعلمين والطلاب وأولياء الأمور وذلك لمتابعة الدروس إلكترونيا، وأعلنت وزارة التعليم أن ما تم تداوله بشأن توقف منصة مدرستي غير صحيح، وأن منصة مدرستي ستواصل تقديم خدماتها حيث أنها تحتوي على الكثير من الخدمات التعليمية التي تهدف إلى مصلحة الطلاب، وتقدم لهم العديد من الخدمات والمعلومات، وبالتالي فإنه لا يمكن الاستغناء عن تلك المنصة.

تفاصيل التعميم بمنصة مدرستي

يأتي التعميم في إطار أهمية الإعداد اليومي للدروس التي تسبق عملية التدريس، حيث أنه يشغل دور فعال فيها ويعمل على دعم المعلم في الموقف التعليمي وينظم ما يقوم به من جهود لتعزيز استيعاب الدرس وفهم عناصره، سعيا إلى تحقيق الأهداف التعليمية الخاصة بكل درس، ويعمل ذلك على تأكيد إعداد الدروس بالشكل الأمثل عن طريق منصة مدرستي.

تعريف منصة مدرستي

تعمل منصة مدرستي من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات، بداية من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي، وتعمل المنصة على التفاعل مع الأقران والمعلمين، والمشاركة في النقاش، والاطلاع على تقارير الإنجاز الخاصة والتحقق من توزيع درجات متطلبات المقرر من أعمال السنة والاختبارات، ومعرفة الساعات المناسبة للتواصل الإلكتروني بين المعلمين.

طريقة إعداد درس في منصة مدرستي

تعمل على مساعدة المعلم على إعداد درس عن طريق اتباع الخطوات التالية: