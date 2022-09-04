نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي 1444.. رابط تحضير الدروس إلكترونيا لكافة الطلاب في منصة مدرستي في المقال التالي

عمر شويل - جدة فقد أصدرت وزارة التعليم السعودي منصة مدرستي بهدف إتاحة التحصيل العلمي إلكترونيا، بعيدا عن الازدحام والتكدس في الفصول أو الجامعات، حيث تتيح المنصة للطلاب شرح كافة المناهج للمراحل الدراسية المختلفة، وكذلك تتيح للمعلمين تقييم مستوى الطلاب والتزامه بحضور الحصص الافتراضية، والتواصل الفعال بين المعلم والطالب.

حيث تعد منصة مدرستي من أهم المنصات الإلكترونية التعليمية بالمملكة العربية السعودية، فهي توفر جميع الاحتياجات التعليمية الخاصة بالطلاب ومنسوبي التعليم، وذلك من خلال إضافة وحل الواجبات وشرح الدروس وحل الاختبارات، وغيرها، فهي تقدم كافة الخدمات التعليمية لجميع أطراف العملية التعليمية من طلاب ومعلمين وأولياء أمور.

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، على أنه سيتم التحضير للدروس إلكترونيا، وذلك من خلال منصة مدرستي، بهدف رفع كفاءة العملية التعليمة، ولدعم التحول الرقمي، التي تشهده المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

ونتابع في هذا المقال على موقع ثقفني خطوات تحضير الدروس في منصة مدرستي الإليكترونية وإثبات الحضور على المنصة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

خطوات تحضير الدروس إلكترونيا على منصة مدرستي

أولا يتم تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي، عبر الضغط على أيقونة تسجيل الدخول، ثم كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم الانتقال إلى الصفحة الرئيسة لمنصة مدرستي.

الضغط على أيقونة الجدول الدراسي لتحضير الدروس.

ثم اختيار الحصة ثم ” إعداد الدرس الآن”.

ثم تحديد مسار الدرس والفصل، وذلك لتحديد الدرس المطلوبة تحضيره ونوعه.

ثم تحديد الوقت الزمني للحصة.

واختيار نوع الدرس الافتراضي الغير متزامن.

ثم إدخال درجة الدرس، والضغط على التالي.

قم بإضافة المواد الإثرائية من بنك الواجبات والاختبارات.

ثم الضغط على حفظ ثم إنهاء.

كما يمكن تحضير الدروس إلكترونيا على منصة مدرستي من خلال إضافة أداة تحضير الى المتصفح جوجل كروم، ومن خلال إضافة والتوجه إلى صفحة منصة مدرستي، سيظهر خيارين ” التحضير لحصة – التحضير الأسبوعي ” .

فعند التحضير لحصة معينة من خلال الضغط على هذا الاختيار +، ثم تحديد الدرس الراغب في تحضير وكافة المواد الإثرائية، بما يناسبك، أما في حالة اختيار التحضير الأسبوعي، فسيتم تحضير لكافة المواد الراغب في تحضيرها هذا الأسبوع، والتعديل عليها حسب رغبتك.