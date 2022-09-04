نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسئلة الشائعة حول سبب رفض التمويل الشخصي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تدخل العديد من العوامل في تحديد الأهلية للحصول على تمويل شخصي. تشمل الأسباب الأكثر شيوعًا للرفض انخفاض درجة الائتمان أو سجل الائتمان السيئ، أو نسبة الدين إلى الدخل المرتفعة، أو سجل التوظيف غير المستقر، أو الدخل المنخفض جدًا لمبلغ التمويل المطلوب، أو فقدان المعلومات المهمة أو الأعمال الورقية في طلبك. يمكن أيضًا رفض تمويلك إذا لم يكن الغرض منه لسبب مؤهل – مثل محاولة الحصول على تمويل شخصي سريع للاستثمار.

ماذا أفعل إذا تم رفض طلب التمويل الخاص بي؟

يجب على المقرضين تقديم خطاب شرح للطلبات المرفوضة. إذا تم رفضك، فاقرأ الرسالة وحدد ما يمكن علاجه. على سبيل المثال، يمكنك العمل على تحسين درجة الائتمان الخاصة بك أو سداد ديون عالية الفائدة لتحسين نسبة الدين إلى الدخل. يمكنك أيضًا محاولة إعادة التقديم مع كفيل- شخص لديه درجة ائتمان عالية ودخل آمن – أو اختيار تمويل شخصي مشترك، حيث يتقاسم المقترضون المشتركون كل من أموال التمويل ومسؤولية السداد. كلاهما يمكن أن يزيد من فرصك في الموافقة.

لماذا تم رفض قرضي؟

يمكن رفض القروض الشخصية لأسباب عديدة، ولكن في معظم الحالات يرجع ذلك إلى ضعف درجة الائتمان أو السجل الائتماني غير الموثوق به. قبل إعادة التقديم، ألق نظرة على تقرير الائتمان الخاص بك (يُسمح لك بتقرير مجاني واحد سنويًا من إذا كانت درجاتك أقل من جيدة (660 أو أقل)، فحاول تخصيص بعض الوقت لتحسينها. إذا رأيت أي أخطاء في التقرير، فعارضها فورًا مع مكاتب الائتمان الرئيسية الثلاثة.

كيف يمكنني تجنب رفض تمويل شخصي؟

ينظر المقرضون إلى درجة الائتمان الخاصة بك، ونسبة الدين إلى الدخل، والدخل، وتاريخ التوظيف، والتاريخ الائتماني باعتبارها علامات رئيسية في تحديد أهلية القرض. إذا كان ذلك ممكنًا، اعمل على تحسين أموالك الشخصية قبل التقدم بطلب أو اختيار تمويل شخصي مشترك مع مقترض مشارك ذو جدارة ائتمانية لتعزيز طلبك. “قد يفيدك هذا المقال عن تمويل سيارات بدون دفعة أولى وبدون كفيل بأقساط أقل من 1000 ريال”.

إذا كنت قلقًا بشأن رفضك للحصول على تمويل شخصي، ففكر في التحقق من السعر الخاص بك على الإنترنت أولاً . لن يؤثر التحقق من السعر على درجة الائتمان الخاصة بك ويمكن أن يساعد في تحديد الأهلية قبل التقديم.