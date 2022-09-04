نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور الجديد برقم الهوية المساعدة المقطوعة 1444 بعد الزيادة الملكية hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الضمان الاجتماعي المطور الجديد استعلام برقم الهوية من الأمور التي يهتم بالبحث عنها المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي، وهو برنامج داعم لفئات مستحقة بالمملكة العربية السعودية، ومن حق كل مستفيد أن يستعلم عن القيمة الخاصة بالاستحقاق بأكثر من طريقة، ومن بينها الاستعلام عبر منصة الموارد البشرية، وفيما يلي أهم الخطوات الاستعلامية المطلوبة، وأبرز الفئات التي تستحق تلقي الدعم الشهري من قبل المساعدة المقطوعة.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهوية

أهم الخطوات الاستعلامية التي تتم عبر منصة الموارد البشرية من يلي ذكره في تلك النقاط المقبلة:

أدخل لموقع وزارة الموارد البشرية عبر الرابط الرسمي لها. قم بتسجيل الدخول للموقع. اختر خدمة الوزارة الإلكترونية. اختر برنامج الضمان الاجتماعي. قم بتسجيل مختلف بياناتك المطلوبة. تأكد من تدوين رقم الهوية، والاسم، وعنوان محل إقامتك الدائم بالمملكة العربية السعودية. انقر فوق الأيقونة استعلام.

ستتضح لك كل بيانات ومعلومات استحقاقك للدعم الخاص بالضمان الاجتماعي.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الطلب

يمكن لكل المستفيدين القيام بخطوات الاستعلام عن الراتب الشهري المستحق من الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال اتباع الآتي:

ادخل الآن للموقع الرسمي الإلكتروني الوزارة الموارد البشرية، وذلك عن طريق زيارة الرابط المباشر المرفق بالأعلى.

أدخل على الأيقونة خدمة إلكترونية.

انقر على زر التالي.

اكتب مختلف البيانات المطلوبة وأهمها الاسم، ورقم الطلب الخاص براتب الضمان الاجتماعي.

تظهر معلومات حول الراتب، والموعد المحدد لتقاضيه.

أبرز شروط استحقاق راتب الضمان الاجتماعي

أن يكون المستفيد سعودي الأصل.

إقامة الشخص الدائمة تكون بالمملكة السعودية.

لا يتلقى أي دعم، ولا يسكن بمراكز إيواء تتبع الحكومة.

الفئات المستحقة لدعم الضمان الاجتماعي

من أهم الفئات التي تستحق دعم برنامج الحماية الاجتماعية، والحصول الشهري على هذا الاستحقاق المالي ما يلي: