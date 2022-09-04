رابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1444 الورقي هنا مواعيد التسجيل etec.gov.sa

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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1444 أصبح محل بحث كبير الآن كما ازداد البحث أيضاً عن مواعيد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 2022، لذلك نقدم لكم هذا المقال عبر موقعكم المفضل ثقفني لنوضح لكم جدول مفصل لمواعيد التسجيل في الاختبار، وكذلك فترة التسجيل المبكر لاختبار القدرة العامة الورقي 1444 وكذلك موعد الاختبار، ولذلك يجب أن نوضح معنى القدرة المعرفية العامة وهي مجموعة وجملة من الإمكانيات والقدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لفهم وتحليل العلاقات بين الأشياء والأحداث، ومن ثم إصدار الأحكام وتقييم المواقف الحياتية، وترجع أهمية إجراء هذا الاختبار وأهمية قياس القدرة المعرفية أنها هي ضمن أهم وسائل الفرد لاكتساب المهارات والتعلم، وكذلك اكتساب المعرفة واستخدامها في حل المشكلات، لذلك نقدم لكم هذا المقال حتى نوضح لكم مواعيد الاختبار ونترك بين أيديكم جدول مفصل بموعد التسجيل والاختبار.

التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 1444

يعد اختبار القدرة المعرفية من أهم الاختبارات اللازمة للترقي في الوظائف وكذلك الحصول على وظيفة مناسبة. حيث تشترط بعض المؤسسات أن يكون الملتحق بها قد أدى اختبار القدرة المعرفية. لذلك قام المركز الوطني للقياس التابع إلى هيئة تقويم التعليم والتدريب بإجراء الاختبار لقياس قدرات المتقدمين إلى الوظائف الإدارية سواء للتعيين أو المفاضلة في الترقية.

رابط المركز الوطني للقياس هيئة تقويم التعليم والتدريب etec.gov.sa

التسجيل في اختبار القدرة المعرفية يكون بطريقة إلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية للتسجيل.

الخطوة الأولى الدخول على رابط المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب etec.gov.sa.

الخطوة الثانية النقر على أيقونة “الجدول الزمني للاختبار”.

ثالث الخطوات النقر على “سجل الآن”.

رابعاً إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور والنقر على مربع أنا لست روبوت ثم الضغط على “تسجيل دخول”.

يتم تحديد الاختبار المطلوب والنقر على تسجيل.

قم بالموافقة على سياسة المركز الوطني للقياس.

اختر المدينة التي ترغب دخول الاختبار فيها وحدد المقر والموعد ثم قم بحجز الموعد وتأكيد الحجز والمتابعة بدفع المقابل المادي.

مواعيد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 2022

قدمنا لكم من خلال الجدول الموجود مواعيد التسجيل المبكر في اختبار القدرة المعرفية الورقي والذي يبدأ بتاريخ 12\09\2022. وكذلك مواعيد فترة الاختبار والتي تبدأ من 15\11\2022 الفترة الأولى وحتى 17\11\2022 وباقي الفترات كما هو موضح بالجدول.