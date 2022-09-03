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عمر شويل - جدة كيف تقدم على تمويل شخصي حتى لو عليك قرض وما هي شروط الحصول على قرض شخصي بدون تحويل راتب مع وجود التزام مالي لدى البنوك السعودية أو نفس البنك الذي تتعامل معه؟ فقد سعت البنوك في المملكة لاستقطاب الكثير من العملاء خلال السنوات الأخيرة لهذا أطلقت العديد من حلول التمويل والتي تبدأ من تمويل شخصي حتى لو عليك متعثرات وإمكانية الحصول على تمويل نقدي فوري للعملاء بدون تحويل الراتب أو قروض لشراء سيارة.

كيف تقدم على تمويل شخصي حتى لو عليك قرض

شارك بنك الرياض في التحول الرقمي وأطلق عدد من الخدمات الإلكترونية منها التقديم على تمويل شخصي حتى لو عليك قرض وهذا النوع من أنواع التمويل له العديد من الشروط والضوابط، وهو يدخل في نطاق تمويل شخصي بدون تحويل راتب وهو حل مناسب للموظفين في البنوك السعودية الحاصلين على رواتب لا تقل عن عشرة آلاف ريال سعودي.

التمويل الشخصي حتى لو عليك متعثرات

إذا كنت متعثر في سداد القروض لدى البنوك السعودية الأخرى فيمكن توحيد الالتزامات المالية بقسط واحد فقط لدى بنك الرياض من خلال برنامج توحيد الالتزامات المالية وكي يحصل العميل على هذا التمويل يلزم التعرف على الشروط والأحكام التالية:

التمويل متاح لحاملي الجنسية السعودية العاملين في قطاع من القطاعات المعتمدة أو غير المعتمدة.

الموافقة على سداد التمويل على دفعات شهرية حتى خمس سنوات.

ضرورة الموافقة على تحويل الراتب إلى بنك الرياض.

السن لا يقل عن 18 سنة عند تقديم طلب الحصول على التمويل.

الراتب الصافي للعميل في الجهات الغير المعتمدة لا يقل عن 10 آلاف ريال سعودي، بينما في الجهات المعتمدة الصافي لا بد ألا يكون أقل من خمسة آلاف ريال سعودي.

توحيد الالتزامات المالية بقسط واحد في بنك الرياض

هناك مميزات عديدة في هذا الحل التمويلي، فبعد معرفة كيف تقدم على تمويل شخصي حتى لو عليك قرض لا بد من الاطلاع على كافة المميزات إذ أن البنك يقدم تمويل بقيمة نصف مليون ريال سعودي إذا كان العميل يعمل لدى الجهات الغير معتمدة ولكن العمل لدى الجهات المعتمدة يُقدم للعميل فرصة الحصول على تمويل بثلاثة مليون ريال سعودي.