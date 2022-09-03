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عمر شويل - جدة وزارة الاستثمار تعلن بالتعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان (مسك الخيرية) فتح التقديم والتوظيف في برنامج التدريب على رأس العمل للجنسين رجال وسيدات، وأعلن عن معاد التقديم متاح حالياً عن ويستمر حتى السبت 1444/2/7هـ الموافق 2022/9/3م أضغط هنا على الرابط. ويفتح التحول الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن خطة رؤية 2030 الأبواب على فرص جديدة، بوتيرة غير مسبوقة. وتعمل وزارة الاستثمار السعودية (MISA) على تسهيل الوصول إلى هذه الفرص من خلال استحداث منظومة استثمارية حيوية بين الجهات الحكومية، مع توفير الدعم للشركات على مدار رحلتها الاستثمارية.

وزارة الاستثمار تعلن فتح التقديم في برنامج التدريب على رأس العمل للجنسين

يتمثل الدور الرئيسي للمتدربين في اكتساب الخبرة في جميع جوانب مسيرتهم المهنية، ويمكنهم تعلم جميع المهارات اللازمة لوظائفهم المستقبلية من خلال تأدية مهام عمل فعلية مختلفة. فعلى سبيل المثال، يساعد متدربو الموارد البشرية في تعيين أعضاء جدد في شركة، ويناقشون قضايا الموارد البشرية مع ممثلي الإدارات.

موعد بدء البرنامج

يبدأ البرنامج في يوم 15 نوفمبر 2022م لمدة ستة أشهر في مدينة الرياض ينتهي البرنامج في 15 مايو 2023 م.

معايير التقديم

حديث التخرج، منذ مدة لا تتجاوز 3 أشهر.

عاطل عن العمل.

حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير.

الشروط المطلوبة للتقديم

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في احد التخصصات المطلوبة أعلاه.

حديث التخرج منذ مدة لا تتجاوز (3 أشهر).

عاطل عن العمل (متفرغ).

معدل تراكمي لا يقل عن (3.75 من 5) أو (3 من 4).

إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى مهني).

التخصصات المطلوبة للتعين

إدارة الأعمال.

الاقتصاد.

المالية.

العلاقات الدولية

تقنية المعلومات.

الأمن السيبراني.

إدارة المشاريع.

الموارد البشرية.

اللغة الإنجليزية.

التسويق.

القانون.

التجارة الإلكترونية.

التصميم الجرافيك.

الهندسة الصناعية.

إدارة المخاطر.

برنامج مسك x وزارة الاستثمار للتدريب

يفتح التحول الذي تشهده المملكة العربية السعودية ضمن خطة رؤية 2030 الأبواب على فرص جديدة، بوتيرة غير مسبوقة. وتعمل وزارة الاستثمار السعودية (MISA) على تسهيل الوصول إلى هذه الفرص من خلال استحداث منظومة استثمارية حيوية بين الجهات الحكومية، مع توفير الدعم للشركات على مدار رحلتها الاستثمارية.