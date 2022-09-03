نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط إصدار جميع رخص القيادة في السعودية لعام 1444 بعد التعديلات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم إصدار رخصة القيادة الجديدة في المملكة العربية السعودية إلكترونيًا من خلال منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، حيث تقدم المديرية العامة للمرور على هذه المنصة خدمات الحصول على رخصة القيادة وفق سلسلة من الإجراءات من قبل جميع الأفراد والمواطنين والمقيمين، حيث أن رخصة القيادة هي وثيقة صادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية تعمل بمثابة تفويض قانوني أو وثيقة رسمية لشخص معين لتشغيل نوع أو أكثر من المركبات الآلية مثل الدراجات النارية والسيارات والشاحنات والحافلات من بطاقة الائتمان.

أنواع رخصة القيادة السعودية 2022

منحت الهيئة السعودية للمرور أربعة أنواع من التراخيص لجميع فئات المواطنين والمقيمين داخل حدود المملكة العربية السعودية، وتتميز هذه الأنواع على النحو التالي:

رخصة القيادة الخاصة: تصدر هذه الرخصة لمن يمتلك مركبة خاصة في المملكة، للمركبات التي تتسع لثمانية أشخاص أو أقل، وكذلك للمركبات أو ما يسمى بـ “شاحنات البيك أب” بشرط ألا يتجاوز وزنها 3.5 طن. للاستخدام الشخصي فقط.

رخصة قيادة الدولة: هذه الرخصة للوافدين وهي وثيقة تسمح للوافدين بممارسة القيادة وتشمل:

الرخصة من النوع الأول “الأجرة العادية”: تصدر للمركبات التي يصل عدد ركابها إلى 8 ركاب. تراخيص الفئة الثانية: تنقسم هذه الفئة إلى فئتين فرعيتين:

(رخصة نقل خفيف ورخصة نقل ثقيل).

رخصة قيادة الحافلة: للحافلات الصغيرة حتى 15 راكبًا والحافلات الأكبر.

رخصة قيادة خدمة المجتمع: يُشار إلى نوع المركبة في رخصة القيادة.

رخصة قيادة الدراجة النارية ورخصة القيادة المؤقتة: تنطبق هذه الحقوق على كل من المواطنين السعوديين والمقيمين.

وهي تعد كافة الرخص التي يتم إصدارها في المملكة العربية السعودية.

شروط اصدار رخصة قيادة جديدة 1444 في السعودية

تشترط المديرية العامة للنقل استيفاء عدة شروط لإصدار رخصة القيادة عام 1444 هـ، ولكن تختلف شروط كل رخصة حسب نوعها والمتطلبات العامة للحصول على رخصة القيادة هي:

يجب أن يكون عمر المتقدمين الراغبين في الحصول على ترخيص 17 عامًا.

مطلوب ست صور لمقدم الطلب.

تقوم بإجراء الفحص الطبي اللازم للحصول على رخصة القيادة.

أولئك الذين يرغبون في الحصول على رخصة يجب أن يتقدموا بطلب للحصول على رخصة قيادة في مدرسة لتعليم قيادة السيارات.

يجب دفع رسوم الترخيص وتعتمد على نوع الترخيص.

اجتياز الاختبارات التي تديرها هيئة المرور على الطرق، مثل اختبارات القيادة واختبارات الإشارة.

الانتهاء من وقت التدريب المحدد في أي مركز قيادة.

الاتقان التام وقت التدريب حتى يتم اجتيازها بكل سهولة في المدة التي تحددها الهيئة.

شروط إصدار رخصة قيادة عمومي للسعوديين

للمواطنين السعوديين، يتم إصدار رخصة القيادة الحكومية وفقًا للشروط التالية:

يجب أن يكون مقدم الطلب موظفًا في أحد مواقع العمل.

أن يكون عمر المواطنين 21 عامًا أو أكثر.

تقديم شهادة عدم وجود سابقة.

اجتياز الفحص الطبي المطلوب للحصول على الترخيص.

تقدم أحدث صور فردية مقاس 4 * 6 (6 صور) بخلفية بيضاء.

نسخة من بطاقة هويتك أو شجرة عائلتك التي توضح حالتك الاجتماعية ومهنتك.

دفع رسوم الترخيص.

يرجى إحضار ملف لحفظ المستندات أعلاه.

شروط اصدار الرخصة الخاصة

فيما يتعلق بشروط رخصة القيادة الخاصة المستخدمة في السيارة الخاصة بالفرد كما هو موضح أعلاه وغير مناسبة لقيادة وسائل النقل العام أو الشاحنات من أي نوع، فهذه الشروط هي: