نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات احصل علي سلفة فورية وقرض شخصي من منصة سلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة سلفة الالكترونية تمنح عدة خطوات للحصول علي تمويل شخصي سريع. و مبلغ التمويل يصل الى 5000 ريال سعودى داخل المملكة العربية السعودية. وهذا مايبحث عنه وبشدة كافة المواطنين والمواطنات بالسعودية لكي يحصلون على تمويل سريع . وذلك فى خلال دقائق معدودة تصل الي ربع ساعة فقط . واما بخصوص التقديم داخل منصة سلفة الالكترونية فإنه يتم بكل سهولة و يسر . وكذلك دون اى تعقيدات من خلال الموقع الالكترونى الخاص المنصة. ويتم التسجيل بإدخال جميع البيانات الخاصة بك. ومن ثم قم باختيار المبلغ التمويل الذي تريد الحصول عليه. ومن خلال مبلغ التمويل يمكنك عمل مشاريع صغيرة. وكذلك ايضا لسد جميع احتياجاتك واحتياجات الاسرة الكريمة ودفع اى التزامات خاصة بك انت وابنائك. ويمكن السداد على اقساط متباعدة تصل الى 60 شهرا. وانه للعلم جميع الخدمات التمويلية التي تقدمها منصة سلفة الالكترونية تتوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية وتخضع لضوابط . من خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى نعرض لمتابعينا الكرام كيف تأخذ سلفة فورية من منصة سلفة الالكترونية . وايضا شروط منصة سلفة.

بالخطوات الاتية يمكنك الحصول على قرض من سلفة

اولا: الدخول على البوابة الالكترونية التابعة لمنصة سلفة الالكترونية.

ثانيا: يجب على المواطن السعودى معرفة جميع الشروط المطلوبة للحصول على قرض شخصى سريع يبدأ من 1000 ريال سعودي ويصل إلى 5000 ريال سعودى.

ثالثا: تسجيل الدخول على الصفحة الاساسية و كتابة البيانات الشخصية الخاصة بك مثل: الاسم رباعيا وكلمة المرور، رقم الهوية الوطنية.

رابعا: اختار من القائمة الرئيسية طلب التمويل التى تريدها .و كذلك حدد أيضا الفترة التي تناسبك للسداد فيها.

خامسا: بعد الانتهاء من تسجيل جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة دون اى اخطاء. انتظر رسالة قبول الطلب الخاص بك من المنصة.

شروط منصة سلفة الالكترونية

اولا: يجب أن يكون المتقدم حامل الجنسية السعودية . ومقيم على أراضي المملكة العربية السعودية.

ثانيا: يحب أن يكون كامل الأهلية وحسن التصرف .ويتراوح عمره ما بين 18 عاما و 60 عاما.

ثالثا: يجب أن يكون المتقدم على رأس العمل. بحيث لا تقل مدة عمله بالقطاع الحكومى عن 3 شهور وفى القطاع الخاص لا تقل عن 6 شهور.

وأخيرا قمنا بعرض منصة سلفة الالكترونية . وكذلك أهم الشروط التي يجب اتباعها للحصول على قرض شخصي . وكما ذكرنا يصل الى 5000 ريال سعودى . وآيضآ خطوات منصة سلفة الالكترونية. ونتمنى أن نكون عرضناها بطريقة سهلة وتنال اعجاب متابعينا الكرام.