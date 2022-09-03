نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج القبول بوظائف إدارة المرور السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف إدارة المرور, كل عام يتم فتح باب العمل والتسجيل للوظائف النسائية في مناطق مختلفة بالسعودية وذلك حسب احتياجات سوق العمل, أعلنت الإدارة العامة للأمن العام ممثلة بالإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول للنساء المتقدمات في الوظائف العسكرية برتبة جندي كما أعلنت عن بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمات وعن رابط الاستعلام عن نتائج القبول, وانه يجب على المقبولات الذهاب إلى المقابلة الشخصية في مدينة تدريب الأمن العام بالرياض في الوقت المحدد.

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول في وظائف إدارة المرور

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من اجل الاستعلام عن نتائج القبول في إدارة المرور وهى:

الذهاب إلى منصة ابشر الإلكترونية.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم تسجيل الدخول.

النقر على خدمة “نتائج القبول”.

كتابة البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية ورقم الطلب وتاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية والجنس من اجل الحصول على النتائج.

النقر على أيقونة “عرض” لمعرفة نتيجة القبول.

الأوراق المطلوبة عند القبول في الإدارة العامة للمرور

على المقبولات في وظائف الإدارة العامة للمرور إحضار بعض المستندات والطلبات الأتية:

نموذج لموعد المراجعة من منصة ابشر.

تقديم نتيجة القبول.

إحضار بطاقة الهوية الوطنية مع إحضار نسختين منها.

6 صور شخصية حديثة ملونة.

نسخة من السجل الأسرة لوالد المقبولة في الوظيفة ووجود اسم الوالدة في السجل.

صورة من سجل الأسرة للمقبولة في الوظيفة إذا كانت متزوجة.

نسخة من ورقة العنوان الوطني.

اصل شهادة الثانوية العامة مع نسختين منها.

اصل الشهادة الإضافية مثل البكالريوس أو الدبلوم وعمل نسخة منهما.

السجل الأكاديمي للشهادات الإضافية مع نسخة منه.

صورة من نتيجة اختبارات القدرات العامة.

رخصة القيادة إذا وجدت.

شهادة المعادلة للحاصلات على المؤهل من خارج المملكة.

ملف لحفظ جميع المستندات المطلوبة.

شروط حضور المقبولات في الأمن العام

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها للمقبولات عند الحضور إلى المقابلة الشخصية وهى: