نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلفة 5000 ريال وجددها مرة ثانية من منصة سلفة الالكترونية شروطها والرابط في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع افتتاح المدارس وبدء الدراسة فى الجامعات تتزايد مطالب الاولاد من مصروفات دراسية ومستلزمات الحياة اليومية من ملابس وغيرها ويحتاج الكثير لطلب سلفة عاجلة ومن خلال مقالي سوف نوضح شروط سلفة واهم مزاياها وكيفية تجديد طلب سلفة مرة اخرى وخطوات التقديم لطلب سلفة، فالمتطلبات كثيرة وتحتاج لتمويل سريع سدادك لبعض متطلبات الحياة اليومية من مصروفات منزلية او سداد فواتيرك أو لشراء بعض احتياجات اسرتك المنزلية لا تفكر طويلا فمنصة سلفة تمنحك سلفة سريعة، ولكي تحصل على تمويل فورى كسلفة تصل الى 5000 ريال من منصة سلفة تقدم بطلب للحصول على سلفة تمويل شخصي سريع من منصة سلفة إذا توفرت الشروط الواجب توافرها للحصول على السلفة، ولمن يحتاج سلفة فورية وبدون اجراءات طويلة ومعقدة وفي نفس الوقت بدون تحويل راتب وبفترة سداد ميسرة تجد كل ذلك متوفر فى سلفة العاجلة والفورية من منصة سلفة الالكترونية، والتمويل الشخصي من منصة سلفة متوافق مع أحكام الإسلام بمعايير وضوابط يلزم توافرها عند التقديم، ويعتبر تمويل منصة سلفة أسرع تمويل شخصي في المملكة، وبإجراءات سهلة وبدون قيود استلام السلفة خلال ربع ساعة بعد تقديم طلبك للسلفة، وتمتاز بتوفر السيولة النقدية التي تبدأ بمبلغ 1000 ريال سعودي حتى 5000 ريال سعودي كحد أقصى، ومن اهم مزايا السلفة التي تمولها منصة سلفة كيفية سداد السلفة ونظراً لطريقة سداد هذه السلفة على فترة سداد طويلة لا ترهق طالب السلفة في كيفية السداد. أهم مزايا سلفة الفورية من منصة سلفة: تتم الموافقة للحصول على القرض بشكل سريع من خلال المنصة.

يتم صرفه اون لاين فور التقديم عليه من خلال منصة سلفة ويتم ايداعه بحسابك فور الموافقة على طلبك.

متوافق القرض مع الضوابط الشريعة الاسلامية دون مخالفتها.

يتم جدولة أقساط القرض علي أقساط مريحة ومرنة يحددها العميل.

اسرع قرض شخصي والموافقة سريعاً بعد توافق الشروط.

بهامش ربحي بسيط ومنخفض للغاية.

لا يحتاج إلى تحويل الراتب. شروط طلب تمويل سلفة من منصة سلفة: أن يكون الشخص المتقدم للحصول على تمويل منصة سلفة سعودي الجنسية من الأساس.

الدخل الشهري للشخص المسنفيد بحد أدنى 4 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

يبدأ عمر الشخص المتقدم من 18 عام حتى 60 عام بحد أقصى ولا يتجاوز ذلك عند سداد آخر تقسيط له من القرض.

ويشترط ان يكون قد استمر في عمله فترة عمل تصل إلى 3 أشهر للعاملين في القطاع العام، وللقطاع الخاص لا تقل عن 6 أشهر. كيفية التقديم للحصول على تمويل سلفة: ادخل على رابط الموقع الالكتروني لمنصة سلفة.

أن يقوم الشخص المتقدم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

الضغط على أيقونة طلب التمويل

بعد ذلك تحديد المبلغ المراد الحصول عليه حيث يبدأ من ألف ريال سعودي بحد أقصى 5 آلاف ريال ولا يتجاوز ذلك.

تحديد فترة السداد بالشهور وفقاً لقدرة المواطن على السداد بحد أقصى 6 أشهر.

الضغط على أيقونة اطلب التمويل .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلفة 5000 ريال وجددها مرة ثانية من منصة سلفة الالكترونية شروطها والرابط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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