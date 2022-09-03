نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم في برنامج خادم الحرمين للابتعاث طلاب وموظفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامَج خادم الحرمين للابتعاث، حيث يعد هذا البرنامَج أحد البرامج الهامة في المملكة العربية السُّعُودية، فهو برنامَج يعمل علي ابتعاث الطلاب والطالبات إلى أفضل المؤسسات التعليمية العالمية، وذلك وفق التصنيفات العالمية في الكثير من المجالات والتخصصات المتنوعة، ويحتوي البرنامَج علي أربع مسارات أساسية وهي: (الرواد، البحث والتطوير، إمداد، واعد) وهي أحد المسارات الهامة التي يمكن التقديم بها لجميع الأفراد الراغبين في الانضمام للبرنامج، علي أن يتم التقديم في برنامَج خادم الحرمين للابتعاث بشكل إلكتروني سريع لجميع المتقدمين، لذا سوف نوفر لكم رابط التقديم في برنامَج خادم الحرمين للابتعاث.

التقديم في برنامَج خادم الحرمين للابتعاث

يستطيع جميع الطلاب والطالبات التقديم في برنامَج خادم الحرمين للابتعاث عبر خطوات إلكترونية بسيطة تتم علي النحو التالي:

يجب الدخول إلى الرابط الإلكتروني التالي:برنامَج خادم الحرمين.

الضغط علي التسجيل عبر سفير.

يجب النقر إلي تقديم جديد.

اختيار مسار البرنامَج الذي يرغب كل طالب أو كل موظف في التقديم إليه.

تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة سواء البيانات أو التعليمية الخاصة بكل مستفيد.

التعرف علي شروط وأحكام التسجيل في البرنامَج والموافقة عليها.

الضغط علي الموافقة.

ثم تأكيد التسجيل في البرنامَج بعد التأكد من تسجيل جميع البيانات بشكل صحيح.

التسجيل في البرنامَج لموظفي القطاعين العام والخاص

أكد برنامَج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، بأن التقدم بطلب الابتعاث يعد مُتاح لجميع الموظفين السعوديين في كل من القطاع العام أو القطاع المدني أو العسكري، وذلك بعد تطابق الشروط الخاصة بالابتعاث والشروط التي يحددها المسار، وقد أكد البرنامَج بأنه يمكن للابن أو الابنة أو الزوج أو الزوجة الموفدين بإحدى دول الابتعاث، أن يقوموا بالتقديم على أي من المسارات التي يوفرها البرنامَج وفق شروط المسار الذي يرغب كل متقدم في التقديم عليه.

هذا وقد أكد البرنامَج بأنه لا يُشترط أعمار محددة من أجل تقديم الأفراد به، حيث يستطيع الشخص الدارس على حسابه الخاص، أن يقوم بالتقديم في البرنامَج بناًء علي بعض الاشتراطات التي يضعها البرنامَج، ويتم التقديم أيضاً للموظفين بشكل إلكتروني عبر المنصة الموضحة أعلاه.