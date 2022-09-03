نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل من ألف ريال تمويل سيارات جديدة 2023 ولا تقلق بدون كفيل والدفعة الأولى ويتم اعفاءك من رسوم الإدارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بمجرد الموافقة عليك وإصدار تمويل سيارة بدون دفعة أولى وبدون كفيل لك، ستقوم بسداد دفعات شهرية. تبدأ تقسيط السيارات والدفعات الشهرية للتمويل بمبلغ أقل من ألف ريال سعودي وعلى مدار جدول زمني محدد لمدة 24 إلى 60 شهرًا. قروض السيارة هي نوع من التمويل الذي يتيح لك شراء السيارة عن طريق اقتراض المال من المقرض. ثم يتم سداد القرض على مدى فترة محددة، عادة ما تكون من سنتين إلى خمس سنوات. يتم تحديد مبلغ السداد الشهري حسب حجم تمويل السيارات الجديدة أو المستعملة وسعر الفائدة والمدة. سيطلب منك دليلًا على قدرتك لسداد تمويل سياراتك وأن لديك مصدر دخل كافٍ. في معظم الحالات، يعني هذا أنه يجب أن يكون لديك وظيفة بدخل ثابت على الرغم من وجود استثناءات. لتحديد ما إذا كنت مرشحًا جيدًا للحصول على قرض سيارة بدون كفيل ستحتاج إلى التحدث مباشرة للشركة. اشتري الان مركبة جديدة أو مستعملة عن طريق التمويل التأجيري أو الشراء المباشر كما تفضل. سنضع لك نصائح جيدة للقبول في هذا العرض الرائع.

كيفية تحديد ميزانية تمويل السيارة بدون دفعة أولى وبدون كفيل الخاص بك

إن مسألة مقدار السيارة التي يمكنك تحمل تكلفتها ليست مسألة بسيطة، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن تمويل شراء سيارة يمكن أن يكون استثمارًا كبيرًا. ومع ذلك، فإن أفضل إجابة على هذا السؤال تعتمد على ميزانيتك وقدرتك على سداد التمويل. ضع في اعتبارك هذه الخطوات الثلاث الرئيسية.

حدد وضعك المالي الحالي والمستقبلي. انظر إلى دخلك الحالي ومدى احتمالية مواصلتك عملك. إذا كان لديك تغيير كبير في المستقبل، فاحسب ذلك.

ضع في اعتبارك التكلفة الكاملة لتكلفة السيارة بعد التمويل. يجب مراعاة تكاليف الصيانة وتكاليف الوقود وتكاليف التأمين التي ستتكبدها.

تقييم التكاليف الأخرى. من أجل اتخاذ قرار سليم ماليًا، ستحتاج إلى الاحتفاظ بميزانية وفهم التكاليف خارج تمويل السيارة، مثل مدفوعات الديون الأخرى.

قرض تمويل السيارات في المملكة بنسبة ممتازة وقسط تحت 1000 ريال

عندما تتعامل مع شركة تمويل السيارات المعروفة على أنها الأولى بالمملكة تشعر بالأمان. هذه مزايا التمويل من غير البنك

إمكانية التقسيط على 60 شهر.

متوافق مع الشريعة والتمويل بدون مصاريف إدارية.

اذا كنت تتعامل على أساس التمويل التأجيري يمكن دفع إيجار الشهر الاول والثاني وفقًا للعرض.

حسب نوع السيارة وفئتها يقدم المقرض عروض تقسيط سيارات بدون دفعة أولى وبدون كفيل.

هذه بعض من السيارات المتاحة: كورولا 2022 , كامري , يارس سيدان، إنوفا 2022، فورتشنر، جمني 2023، سيازا، فيتارا، ارتيجا، بالينو، ديزاير 2023، كولراي 2023، ازكارا.

التقدم بطلب للحصول على الموافقة المسبقة لتقسيط سيارات بدون كفيل

يمكنك الحصول على عملية الموافقة المسبقة على تمويل سيارة بدون كفيل جديدة قبل الذهاب إلى التوكيل. في الواقع، هناك فرصة جيدة بأن يُعرض عليك سعر أسوأ من السعر المعتمد مسبقًا عندما تدخل إلى مكتب التوكيل. وذلك لأن الوكلاء يضيفون عمولة إلى أي أسعار يقدمها المقرضون الذين يعملون معهم.

الموافقة المسبقة هي أيضًا طريقة رائعة لمعرفة المبلغ الذي ستقترضه بالضب . يمكنك أيضًا التفاوض كما لو كنت تشتري نقدًا بمجرد وصولك إلى الوكيل.

كما يمكن أن تبحث عن تمويل شخصي سريع بمبلغ 100 ألف ريال من شركات القروض الشخصية والتي تقدم الحلول للأفراد بمختلف الأسباب. يوصى بتقديم طلب للحصول على موافقة مسبقة مع ثلاثة مقرضين على الأقل لضمان حصولك على أفضل تمويل لسيارة العمر.

تقسيط سيارات بدون دفعة أولى إنهاء الصفقة

بمجرد العثور على عرض تمويل السيارة بدون كفيل وبدون الدفعة الأولى المنتظر، قم بتأكيد شروط القرض. قد يطلب منك المُقرض إرسال أي أوراق مطلوبة، بما في ذلك إثبات التأمين، قبل تسوية الشروط وتوقيع المستندات.

وقّع على مستندات التمويل للسيارة. بمجرد الموافقة على الشروط، قم بالتوقيع على المستندات. إذا كان لديك مقدم طلب مشارك أو شريك في التوقيع، فيجب أن يوقع هذا الشخص أيضًا على المستندات. إذا كان لديك تمويل سيارة من التاجر، فسيقوم الوكيل بتزويد العقد بمعلومات الاتصال الخاصة بالمقرض.

الحصول على رقم المركبة وتسجيلها. يجب أن يتم إرسال عنوان سيارتك إلى المُقرض ويتم تحديث تسجيل السيارة وفقًا لاسمك، فعادةً ما يعتني توكيل السيارات بهذا الأمر إذا كنت تشتري من واحد. إذا لم يكن الأمر كذلك، فاعمل مع البائع ولتحديث المستندات اللازمة. ستحتاج أيضًا إلى إثبات التأمين.

بعد حصولك على تمويل سيارة بدون تحويل راتب أو بدون كفيل وإتمام البيع، يمكنك الحصول على السيارة في النهاية وتصبح ملكك.

عندما تكون في السوق لشراء سيارة جديدة، يمكن أن تكون عملية التمويل مخيفة، لذا تسلح بالمعرفة. وإذا لم تكن متأكدًا من المبلغ الذي يمكنك تحمله، فتحقق من درجة الائتمان الخاصة بك قبل زيارة الوكيل.

شروط قرض السيارة التي يجب معرفتها

من المهم فهم المكونات التي يتكون منها تمويل السيارة. ستساعدك معرفة هذه المصطلحات وما تعنيه على فهم المنتج بشكل أفضل وما تقوم بتسجيله عندما تذهب لتمويل سيارتك.

مدة التمويل: يشير هذا ببساطة إلى المدة التي ستسدد فيها تمويلك. كلما طالت المدة، زادت تكلفة قرضك بشكل عام بسبب تراكم الفائدة. تسمى أحيانًا فترة القرض أو مدة السداد.

معدل الفائدة: النسبة المئوية التي ستتحملها مقابل اقتراض الأموال، ولكنها لا تشمل الرسوم.

معدل النسبة السنوية (APR) هو معدل الفائدة الذي ستتحمله مقابل اقتراض الأموال، بما في ذلك الرسوم. كما أنها تمثل مدة القرض.

الدفعة المقدمة: المبلغ النقدي الذي تدفعه مقدمًا عند شراء السيارة. يوصى بسداد دفعة أولى تساوي 20 بالمائة من التكلفة الإجمالية.

المبلغ الممول: هذا هو المبلغ الذي تقترضه، وعادةً ما يعتمد على دخلك وقدرتك على سداد التمويل. يشار إليه أيضًا باسم مبلغ القرض.

الدفعة الشهرية: المبلغ الذي تدفعه مقابل تمويل السيارة بدون الكفيل كل شهر. يعتمد على المدة ومبلغ سيارتك وسعر الفائدة.

التكلفة الإجمالية: بمجرد احتساب مبلغ التمويل والفائدة المدفوعة على مدى الفترة، ستحصل على التكلفة الإجمالية للتمويل.

التمويل المباشر للسيارات مقابل البيع

هناك طريقتان رئيسيتان لتمويل السيارة – مباشرة من خلال بنك أو اتحاد ائتماني أو مقرض عبر الإنترنت، أو من خلال وكيل تمويل السيارات بدون الكفيل تحت ألف ريال. التمويل المباشر، المعروف أيضًا باسم “القرض المصرفي”، هو عندما تتقدم بطلب للحصول على تمويل بدون تحويل الراتب وبدون كفيل من خلال بنك أو اتحاد ائتماني أو مقرض عبر الإنترنت دون المرور عبر توكيل للسيارات.

تمويل التاجر هو عندما يعمل الوكيل مع المقرض ليقدم لك التمويل. يرسل التاجر معلوماتك إلى عدد من المقرضين الشركاء وسيقدم تمويل سيارات بدون كفيل بناءً على ما يسترده.

في حين أن تمويل التاجر مريح، إلا أنه يميل إلى أن يكون أكثر تكلفة من التمويل المباشر. غالبًا ما يكون هناك هامش ربح مضاف إلى سعر الفائدة الذي تدفعه مقابل تقسيط سيارات بدون الكفيل – وهي عمولة يأخذها الوكيل.