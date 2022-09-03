نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي بدون تحويل راتب مع وجود التزام لدى البنوك السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض شخصي بدون تحويل راتب مع وجود التزام من الحلول التمويلية الميسرة المقدمة من خلال العديد من البنوك في المملكة العربية السعودية والتي تسعى إلى تلبية احتياجات المواطنين فمنها بنوك توفر تمويل شخصي حتى لو عليك قروض بينما الأخرى تقدم تمويل شخصي بدون تحويل راتب مع وجود التزامات 2022 ومن خلال نفس البنوك يمكن الحصول على قروض لشراء سيارات جديدة أو المستعملة بعد التقديم على تمويل سريع جدا من البنوك.

قرض شخصي بدون تحويل راتب مع وجود التزام

أصبح بنك الرياض مثالًا يحتذى به في عالم الخدمات المصرفية بعد أن استطاع تقديم العديد من الخدمات من بينها الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب مع وجود التزام على العملاء ويُمكن العميل من توحيد الالتزامات المالية ولكن يتم قبول الطلب بعد التأكد من توافر كافة الشروط المطلوبة.

شروط تمويل شخصي بدون تحويل راتب مع وجود التزامات

وضع بنك الرياض شروط تمويل شخصي بدون تحويل راتب حتى لو هناك التزامات على العميل لدى البنك نفسه أو البنوك السعودية الأخرى ومن بين تلك الشروط:

السن للعملاء لا يكون أقل من 23 سنة عندما يقوم بالتقديم للحصول على التمويل.

إتاحة فرصة عدم تحويل الراتب والحصول على التمويل للموظفين في البنوك السعودية فقط.

الالتحاق بهذه الوظيفة من فترة لا تقل عن سنة عند تسجيل الطلب.

الراتب لا بد أن تكون قيمته بحد أدنى عشرة آلاف ريال سعودي.

عدم زيادة الالتزامات المالية لدى البنك أو لدى البنوك الأخرى والتي تخص العميل عن 33% من إجمالي صافي الدخل الشهري الذي يحصل عليه العميل.

مميزات تمويل شخصي بدون تحويل راتب

وهناك العديد من المميزات في حلول التمويل الشخصي بدون تحويل راتب من بنك الرياض من بينها السداد على مدار دفعات شهرية لفترة لا تزيد عن خمس سنوات، مع إمكانية التقديم والحصول على تمويل بمبلغ 300 ألف ريال سعودي بحد أقصى، وقد سعى البنك إلى التسهيل على العملاء فأطلق شروط ميسرة وتتميز بالمرونة للمساعدة في تحقيق الأهداف والتطلعات الخاصة بالعملاء في السعودية.